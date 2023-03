Nella soap opera di origini turche Terra Amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) la furia di Demir sarà incontenibile nelle prossime puntate. A scatenare la rabbia del ricco imprenditore sarà un video che riceverà da parte di Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

Dalle anticipazioni si evince che l’uomo colpirà la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) in testa, dopo aver minacciato di ucciderla: quest’ultima rimarrà da sola nella foresta del tutto priva di sensi.

Anticipazioni turche, Terra amara: Demir minaccia di uccidere Zuleyha

Nei nuovi episodi della telenovela turca Müjgan nutrirà un'ossessione nei confronti della rivale in amore Zuleyha.

La dottoressa non rimarrà ferma a guardare quando sorprenderà il marito Yilmaz (Uğur Güneş) in compagnia di Altun in una vecchia abitazione degli Yaman. Convinta che Akkaya e Zuleyha siano amanti, Hekimoğlu filmerà il loro incontro con una telecamera, dopodiché farà avere il video incriminato a Demir in forma anonima. La dottoressa Mujgan non sa che in realtà Altun ha deciso di incontrare Yilmaz dopo aver scoperto che lui ha ucciso Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy) per difendere la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç).

Quando vedrà sua moglie insieme al suo ex, Yaman perderà le staffe e costringerà Zuleyha a salire nella sua automobile. La signora Hunkar Yaman intanto contatterà subito Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) al telefono e gli chiederà di raggiungerla in fretta per evitare il peggio: la dark lady sarà intimorita dal pensiero che suo figlio possa fare un gesto sconsiderato verso sua moglie.

Intanto Demir, accecato dalla rabbia, minaccerà Altun puntandole contro la sua arma da fuoco dopo averla portata in un luogo isolato.

Yaman si lascia andare alle lacrime, Altun incosciente

Zuleyha si troverà in serio pericolo, quando Yaman la obbligherà ad ammettere di aver intrapreso una tresca clandestina con Yilmaz: La donna negherà fermamente al marito di averlo tradito e gli dirà di aver solo riferito ad Akkaya che vuole denunciarlo con l’accusa di essere l’assassino di Ercüment.

Ma Demir non crederà alla versione della consorte ed esploderà dei colpi di pistola.

Successivamente Yaman salirà nella sua vettura e si lascerà andare a un pianto disperato per aver ferito Zuleyha, la quale sembrerà non dare alcun segno di vita e avrà anche una ferita alla testa.

Mujgan decisa a partire con il figlio, Demir caccia Zuleyha dalla tenuta

Gli spoiler raccontano che Zuleyha sarà in procinto di tornare alla villa Yaman dopo aver ripreso conoscenza, ma Demir la caccerà.

Intanto Yilmaz si arrabbierà con Mujgan, quando Fekeli lo rimprovererà per l'incontro con Altun: la dottoressa Hekimoğlu spiazzata dalla dura reazione del marito, così preparerà le valigie con l'intenzione di partire con il figlio Kerem Alì.