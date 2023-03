Non mancano le sorprese e i colpi di scena nelle vicende della soap opera turca Terra Amara. Dagli spoiler delle prossime puntate in onda su Canale 5, si evince che a causa di Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) la protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) farà i conti con l’ira del marito Demir Yaman. Quest’ultimo porterà la moglie in una destinazione sconosciuta, con la convinzione che abbia una relazione extraconiugale con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

L’alleanza tra Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) e Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) intanto verrà scoperta da Naciye (Şirin Öten).

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan assiste a un incontro tra Yilmaz e Zuleyha, Hunkar chiede aiuto a Fekeli

Nelle prossime puntate Mujgan sorprenderà Zuleyha e Yilmaz da soli in un’abitazione abbandonata dei Yaman. La dottoressa riprenderà l’incontro segreto tra il marito e Altun con una telecamera, con la certezza che siano amanti. Mujgan in realtà si sbaglia di grosso, visto che Zuleyha ha incontrato Yilmaz solo per dirgli che Demir è deciso a far sapere che è lui l'omicida di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy).

Durante i preparativi della festa di fidanzamento tra Gulten Taşkın (Selin Genç) e Çetin Ciğerci (Aras Şenol), a villa Yaman arriverà un proiettore ordinato da Demir per guardare il filmato ricevuto in forma anonima da Mujgan.

Yaman andrà su tutte le furie quando vedrà la moglie Zuleyha tra le braccia di Akkaya: l'imprenditore preleverà con la forza Altun e la costringerà a salire sulla sua vettura.

La dottoressa Hekimoğlu temerà il peggio per Zuleyha quando si renderà conto di averla messa in serio pericolo. Anche Hunkar (Vahide Perçin) non nasconderà la sua preoccupazione che suo figlio possa arrivare a uccidere la consorte.

Per tale motivo chiederà aiuto a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) con l’obiettivo di fermare Demir.

Sermin vuole ostacolare la relazione tra Sabahattin e Julide, Naciye si vendica

Nel contempo Behice e Sermin si riveleranno essere delle vecchie conoscenti. In particolare la zia di Mujgan aveva interagito con la parente dei Yaman in passato, grazie al defunto fratello Behzat (Engin Yüksel).

Sermin chiederà aiuto a Behice per impedire all’ex marito Sabahattin (Turgay Aydın) di sposare Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk).

In particolare la parente dei Yaman convincerà la signora Hekimoğlu a muovere tutte le sue conoscenze al Ministero di Giustizia per far trasferire la sua rivale lontano da Adana: la conversazione tra le due donne sarà ascoltata da Naciye. Quest’ultima si vendicherà per la tresca clandestina che Sermin ha avuto con suo marito Hatip Tellidere (Mehmet Polat), facendo venire alla luce la sua alleanza con Behice.