Cresce l'attesa per la messa in onda della puntata di Uomini e donne in programma giovedì 16 marzo su Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende del tronista Federico, ch, dopo un lunghissimo percorso, iniziato lo scorso settembre, finalmente rivelerà il nome della sua scelta tra Alice e Carola, le pretendenti che sono giunte a questo punto del percorso.

Arriva la scelta di Federico Nicotera: anticipazioni U&D del 16 marzo 2023

Le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne rivelano che quella di giovedì 16 marzo sarà una delle puntate più attese dal pubblico del talk show pomeridiano di Canale 5, dato che ci sarà spazio per la messa in onda della scelta finale di Federico Nicotera.

A distanza di quasi sei mesi dall'inizio della sua avventura in studio, ci sarà spazio per la rivelazione al pubblico del nome della ragazza con la quale intende costruire un percorso fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Chi ha avuto la meglio tra le due? La registrazione del talk show Mediaset è avvenuta un po' di giorni fa e le anticipazioni rivelano che Federico ha coronato il suo sogno d'amore con Carola.

Carola dice sì a Federico: anticipazioni U&D del 16 marzo

Le anticipazioni sulla scelta rivelano che il tronista ha svelato la sua decisione finale servendosi di un peluche che conteneva la dichiarazione d'amore per colei che sarebbe diventata la sua nuova fidanzata.

La reazione di Carola non si è fatta attendere: la ragazza, commossa, ha risposto con un sonoro "sì", che ha dato il via a questa nuova storia d'amore nata sotto i riflettori del talk show pomeridiano di Canale 5.

Del resto, proprio nelle ultime puntate trasmesse in tv, Carola si era già dichiarata al tronista con una appassionata lettera in cui ammetteva di essere innamorata profondamente di lui.

Sta di fatto che, dopo l'annuncio della messa in onda della puntata di U&D dedicata alla scelta di Federico in programma nella giornata del 16 marzo, le reazioni dei fan non si sono fatte attendere.

I fan di Uomini e donne divisi sulla scelta finale di Federico Nicotera

In molti sostengono che il tronista non abbia fatto la scelta giusta, sostenendo che Carola avrebbe dimostrato di essere particolarmente immatura e quindi poco adatta per una relazione stabile che Federico ha sempre ammesso di volere.

Dall'altro lato, però, ci sono anche un bel po' di estimatori della giovane pretendente 21enne, che si dicono entusiasti per quella che è stata la decisione finale del tronista e a questo punto attendono con trepidazione di vedere in onda in televisione il momento della scelta finale.