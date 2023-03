Nuovo daytime di Amici e nuove critiche da parte dei professori agli allievi della squadre avversarie: il 15 marzo è stato il turno di Zerbi-Celentano, che hanno stroncato soprattutto NDG e Cricca per il canto, Megan e Samu per il ballo. Nel corso del pomeridiano, poi, Maria De Filippi ha spiegato il meccanismo del serale: tre team in gara e una giuria esterna decisiva per le eliminazioni di ogni puntata.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Il serale di Amici sta per iniziare e i professori hanno iniziato ad assegnare i primi "guanti di sfida" di quest'edizione.

Nel corso della puntata che è andata in onda mercoledì 15 marzo, Maria De Filippi ha elencato le regole del programma e poi ha informato i ragazzi di una delle prove che dovranno preparare per la prima registrazione.

Rudy Zerbi ha deciso di mettere a confronto Aaron e Wax con un medley: l'obiettivo dell'insegnante è quello di dimostrare che il suo allievo sa cantare mentre il talento del team avversario ha difficoltà vocali evidenti.

Le anticipazioni che trapeleranno sulle riprese del 16 marzo, dunque, chiariranno se questo faccia a faccia ci sarà e soprattutto chi lo vincerà: saranno i tre giudici esterni del cast ad indicare la migliore esibizione.

I commenti del protagonista di Amici

Le anticipazioni della prima registrazione del serale di Amici, inizieranno a circolare nella tarda serata di giovedì 16 marzo.

Domani, dunque, Maria De Filippi darà il via alla nuova fase del suo talent-show e lo farà conducendo la puntata che sarà trasmessa in tv sabato 18.

Come ha spiegato la stessa conduttrice nel daytime odierno, il meccanismo del prime time è identico a quello delle ultime due edizioni: tre squadre si sfideranno in altrettante manche e la giuria esterna sceglierà gli allievi da eliminare tra quelli che finiranno a rischio.

Stando alle preferenze che i professori hanno espresso durante l'anno scolastico, sono almeno tre i titolari che potrebbero finire al ballottaggio nelle riprese di domani: NDG per il team Cuccarini-Emanuel Lo, Gianmarco per Zerbi-Celentano, Megan per Arisa-Todaro.

Il parere dei docenti di Amici

Prima che Maria si collegasse con la casetta per svelare ai ragazzi le prove della prima puntata del serale, i telespettatori sono stati aggiornati sull'incontro che Rudy e Alessandra hanno avuto con i loro allievi dopo la divisione del cast in squadre.

Zerbi non ha risparmiato critiche ai cantanti avversari: di NDG ha detto che secondo lui sarebbe l'imbucato di quest'edizione e che non avrebbe mai dovuto ottenere la maglia oro, di Cricca che ha una bella voce ma lo annoia e di Wax che fa tanta scena sul palco ma non è detto che sappia cantare. Nessuna menzione, invece, per Angelina e Federica, probabilmente perché il prof le apprezza anche se appartengono ad altri team.

La maestra Celentano, invece, ha ribadito la più totale fiducia che ha nei suoi ballerini (a Gianmarco ha detto che lo sceglierebbe ogni giorno e che lo trova più bravo degli altri rappresentanti di hip-hop della scuola) e di essere pronta a tutto pur di difenderli dalle critiche dei "rivali".

La prof di danza classica, poi, ha giudicato Samu dicendo che nel suo è bravo ma che lo trova un po' noioso e sempre uguale a sé stesso. Mattia, invece, è stato descritto da Alessandra come un buon latinista ma con una scarsa presenza scenica; Megan non sarebbe all'altezza dei compagni dal punto di vista tecnico e Maddalena non brillerebbe in originalità.

Domani sera (16 marzo) trapeleranno i nomi dei primi eliminati della ventiduesima edizione di Amici e a sceglierli saranno i giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio.