Lunedì 27 marzo sarà trasmessa in tv la puntata di U&D dedicata a Gemma e Silvio: la registrazione che andrà in onda a partire da oggi, infatti, è quella che Maria De Filippi ha registrato sabato scorso. Le anticipazioni che circolano in rete da un paio di giorni, dunque, fanno sapere che tra Galgani e il suo corteggiatore non c'è stata nessuna intimità, nonostante abbiano convissuto per una settimana. La dama è ancora scoppiata a piangere quando ha saputo che il cavaliere intendeva conoscere altre signore.

Aggiornamenti sulla programmazione di U&D

A partire dal 27 marzo (e probabilmente fino a mercoledì prossimo), i telespettatori assisteranno alla puntata che è stata registrata sabato 25: gli spoiler che circolano in rete da poco più di 48 ore, dunque, fanno sapere che i protagonisti assoluti sono stati Gemma e Silvio.

Al rientro da una settimana di convivenza (Galgani è stata ospite del cavaliere), la frequentazione tra i due è tutt'altro che migliorata o cresciuta. La torinese ha raccontato che non è riuscita a lasciarsi andare alla passione, nonostante il suo corteggiatore abbia fatto di tutto per farla rilassare.

La torinese ha spiegato di sentirsi bloccata soprattutto dal linguaggio "colorito" che l'uomo usa quando sono da soli, parole che avrebbero poco a che fare col romanticismo che la "regina" del Trono Over vorrebbe alla base di una relazione.

La reazione della protagonista di U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che sarà trasmessa su Canale 5 di questo pomeriggio, inoltre, informano fan e curiosi del fatto che gli opinionisti hanno criticato duramente Gemma per i tanti "no" che ha detto a Silvio. Gianni Sperti, in particolare, ha accusato la torinese di non provare un reale interesse per il cavaliere che sta frequentando da circa un mese, anzi secondo lui non sarebbe attratta fisicamente.

Il protagonista del Trono Over ha dato un po' ragione al pugliese e, forse per punzecchiare Galgani, ha acconsentito ad incontrare due nuove signore: quando ha assistito al confronto a centro studio tra il suo spasimante e altre donne, la 73enne non ha trattenuto le lacrime.

Visto che Silvio si diceva convinto nel voler conoscere altre persone, la dama ha pianto e si è rifugiata nel backstage per sfogare tutta la sua disperazione.

Il siparietto dell'opinionista di U&D

A partire dal 27 marzo, dunque, il pubblico di U&D assisterà all'uscita di Gemma dallo studio e all'inseguimento di Tina.

Dopo aver aspramente criticato i "due di picche" che la dama ha dato a Silvio, l'opinionista si è resa protagonista di un momento che strapperà sorrisi e commenti ironici a chi lo guarderà.

Le anticipazioni, infatti, fanno sapere che Cipollari è andata dietro a Galgani per molto tempo: la bionda vamp ha seguito la torinese all'esterno degli Elios e ha fatto di tutto affinché rientrasse per portare a termine la registrazione.

Gli spoiler delle riprese che si sono svolte il 25 marzo, però, raccontano di uno stop definitivo per la "coppia" che da circa un mese ha monopolizzato le puntate: Silvio ha deciso di chiudere la storia con Gemma: infatti, dopo averla salutata affettuosamente, Silvio ha abbandonato il programma ed è tornato alla sua vita.

Un'altra interessante notizia che è trapelata dagli ultimi appuntamenti che Maria De Filippi ha condotto, è quella sulla scelta di Lavinia: la tronista ha annunciato che durante la prossima registrazione deciderà se fidanzarsi con Alessio Campoli o con Alessio Corvino.