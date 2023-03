Cosa succederà nel corso della prima puntata di Un passo dal cielo 7 in onda su Rai 1 giovedì 30 marzo 2023? L'appuntamento con la seguitissima serie tv del prime time sta per tornare in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta.

I colpi di scena non mancheranno dato che, quest'anno, la nuova protagonista della serie sarà Manuela Nappi, interpretata dall'attrice Giusy Buscemi.

Manuela indaga sulla morte di Roberta: anticipazioni Un passo dal cielo 7 prima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima puntata di Un passo dal cielo 7 rivelano che il pubblico dovrà fare a meno della presenza di Francesco Neri, interpretato dall'attore Daniele Liotti, uscito di scena definitivamente dal cast.

A tenere in mano le redini di questa settima stagione della fiction prodotta da Lux Vide, sarà la bravissima Giusy Buscemi, alias Manuela Nappi.

Nel corso della prima puntata di giovedì 30 marzo, Manuela rimetterà piede a San Candido dopo un periodo di assenza e soprattutto dopo essere diventata ispettrici di polizia.

Manuela sarà chiamata subito a far luce su un caso che le sta particolarmente a cuore: quello legato alla morte della sua amica Roberta, moglie di Gregorio Masiero, uno scultore locale.

Manuela indaga con suo fratello: anticipazioni Un passo dal cielo 7 prima puntata

Manuela deciderà così di indagare per cercare di arrivare alla verità dei fatti e scoprire così cosa è accaduto alla donna ma, appena arrivata a San Candido, si ritroverà anche ad essere coinvolta in un'altra indagine che la vedrà protagonista assieme a suo fratello.

Una prima puntata decisamente da non perdere per tutti gli appassionati di Un passo dal cielo 7 che potranno tornare a seguire la fiction nel prime time della rete ammiraglia Rai.

Dal punto di vista auditel, la sfida per la serie con Giusy Buscemi si preannuncia decisamente "semplice", dato che su Canale 5 non ci sarà più spazio per il Grande Fratello Vip 7.

Via il GF Vip su Canale 5: Un passo dal cielo 7 sfida i film

Il reality show condotto da Alfonso Signorini si avvia ormai verso le battute conclusive di questa settima edizione, motivo per il quale Mediaset ha scelto di sospendere la doppia puntata settimanale in prime time.

Le nuove puntate del GF Vip, fino alla fine di questa settima edizione, andranno in onda solo di lunedì sera e al giovedì si punterà sulla messa in onda di film (in replica).

Di conseguenza, Un passo dal cielo 7 avrà tutte le carte in regola per ottenere ottimi ascolti in prime time e poter così confermare gli ascolti eccellenti delle passate edizioni, che hanno toccato anche il muro dei cinque milioni di fedelissimi spettatori a settimana e picchi del 25% di share.