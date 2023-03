L'appuntamento con Un passo dal cielo 7 sta per tornare in onda in prime time su Rai 1. Le riprese della serie tv sono terminate e, i nuovi episodi di questa attesissima settima stagione, stanno per debuttare sulla rete ammiraglia della tv di Stato, dove in passato ha già ottenuto un grande successo di ascolti e critiche.

Quest'anno, però, ci saranno un po' di novità legate al cast della serie televisiva di Rai 1, dato che si assisterà all'uscita di scena del personaggio di Francesco Neri, interpretato dall'attore Daniele Liotti.

Il debutto di Un passo dal cielo 7: la fiction da aprile in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Un passo dal cielo 7 rivelano che, le nuove puntate, saranno in onda a partire dal prossimo aprile 2023.

La fiction sarà trasmessa di giovedì sera e, di conseguenza, si ritroverà ad ereditare la serata lasciata libera da Che Dio ci aiuti 7, un'altra seguitissima fiction attualmente in onda su Rai 1.

Un passaggio di testimone attesissimo dal pubblico dato che, nel corso delle varie stagioni di messa in onda, Un passo dal cielo ha confermato tutta la sua forza dal punto di vista auditel, con una media che è arrivata a superare la soglia dei cinque milioni di spettatori e punte del 25% di share.

Fuori Francesco Neri, alias Daniele Liotti: anticipazioni Un passo dal cielo 7 nuove puntate (Video)

Le anticipazioni riguardanti le trame di questa settima stagione, rivelano che ci saranno un po' di novità e cambiamenti, dato che per la prima volta non ci sarà Francesco Neri al centro dell'attenzione.

Il personaggio interpretato da Daniele Liotti risulta ufficialmente fuori dal cast di questa settima stagione, dove a tenere banco saranno in primis le vicende di Manuela, interpretata da Giusy Buscemi.

L'ex Miss Italia diventerà il volto femminile della serie e sarà affiancata da Vincenzo: una convivenza professionale e famigliare che promette colpi di scena e intrighi.

Nathan e Gregorio le due new entry nel cast: anticipazioni Un passo dal cielo 7

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un passo dal cielo 7 rivelano che ci sarà spazio anche per il debutto di un nuovo personaggio maschile.

Trattasi del misterioso Nathan, soprannominato "l'uomo degli orsi" che entrerà a far parte del cast di questa settima stagione.

La seconda new entry maschile di questa serie, invece, porterà il nome di Gregorio Masiero: trattasi di uno scultore dall'indole solitaria, che terrà banco nel corso di queste nuove puntate per dei segreti legati al suo passato, i quali finiranno per colpire profondamente la giovane Manuela, al punto da sentirsi responsabile per le sofferenze dell'uomo.