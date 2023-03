Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Nell'episodio, andato in onda mercoledì 22 marzo, c'è stata una sequenza che in molti hanno derubricato a siparietto comico, ma che potrebbe invece assumere dei toni molto drammatici.

Nella scena in questione si vede Poggi senior, da solo in casa, muoversi in mezzo al disordine del suo salotto. L'uomo, in seguito, si sposta in cucina, anche questa in condizioni disastrose, per prendere una scatoletta di tonno con cui pranzare. Ma che significato può avere tutto ciò? Renato potrebbe essere un accumulatore seriale?

A seguire verrà analizzato il significato che potrebbe avere avuto il brevissimo frammento.

Renato vive tra disordine e sporcizia

In Un posto al sole nulla viene mostrato a caso ed è per questo che la scena di ieri potrebbe risultare molto più significativa di quanto possa sembrare. La sequenza è passata in secondo piano dinanzi alla questione del prestito di Otello, tuttavia l'attenzione molto presto potrebbe spostarsi proprio sul problema di Renato.

Il fenomeno degli accumulatori seriali è venuto alla ribalta negli anni passati grazie ad alcuni programmi che trattavano la questione, ponendo però l'attenzione su casi decisamente limite. Il fenomeno in realtà è molto comune e può manifestarsi anche senza necessariamente giungere a situazioni estreme.

Tornando alla questione Renato, un uomo anziano e rimasto solo potrebbe incarnare alla perfezione un profilo a rischio. Ma quale evoluzione potrebbe avere questa vicenda?

Un posto al sole: perché Giulia e Raffaele non fanno nulla per aiutarlo?

Chi inizia a trascurare la propria casa, vivendo nella sporcizia e nel disordine, nasconde un profondo disagio mentale che può scaturire in fenomeni di depressione, tuttavia, in svariati casi risulta difficile accorgersi, dall'esterno, di cosa stiano accadendo.

Molte di queste persone non invitano nessuno a casa, ammucchiando oggetti e lasciando la cucina sporca, ma riescono ad affrontare normalmente altri settori della vita, tenendo così al sicuro il loro segreto tra le quattro mura.

Se questa teoria venisse confermata presto però qualcuno si accorgerà cosa sta accadendo. Giulia (Marina Tagliaferri), Raffaele (Patrizio Rispo), Niko (Kuca Turco) Angela (Claudia Ruffo) e persino Otello (Lucio Allocca) potrebbero così aiutare l'uomo ad affrontare il problema.

Un posto al sole: il ruolo di Rosa

Rosa (Daniela Ioia) potrebbe avere un ruolo chiave in questa storyline. Senza scomodare un'improbabile storia d'amore, ipotizzata da qualcuno, la donna potrebbe comunque rappresentare un punto di svolta nella vita di Renato. Chi soffre di questo disagio ha bisogno di supporto psicologico ma anche di aiuto pratico. E in questo, chi meglio di Rosa potrebbe risolvere il problema?

Se la donna venisse assunta, potrebbe risolvere la questione a breve termine. Ed in seguito, con una presenza costante, ristabilire l'ordine e la pulizia in casa Poggi.