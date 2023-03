Alessio Campoli sbotta sui social prima della scelta finale di Lavinia Mauro a Uomini e donne. Manca ormai poco al fatidico addio della tronista dal cast della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Nel corso delle prossime registrazioni, infatti, la tronista potrebbe svelare il nome del corteggiatore con il quale intende costruire un percorso fuori dallo studio tv, dopo che questa esperienza che va avanti ormai dallo scorso settembre.

E, Alessio Campoli, dopo aver ammesso la sua crisi in studio anche sui social non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della tronista in carica.

Lavinia Mauro ancora in crisi per la fatidica e attesa scelta finale a Uomini e donne

Nel dettaglio, le ultime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 sono state caratterizzate dall'addio del corteggiatore Alessio Corvino che, di punto in bianco, ha scelto di abbandonare la trasmissione deluso dagli atteggiamenti della tronista, che scelse di ballare in studio con Campoli.

Un duro colpo per Lavinia che, in lacrime, ha ammesso che questa volta non andrà a recuperare il corteggiatore fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Insomma, Lavinia ha scelto di fare un passo indietro e quel punto Campoli ha chiesto quale fosse la sua intenzione in vista della scelta finale.

La frecciatina di Alessio prima della scelta di Lavinia a Uomini e donne

Il corteggiatore non ha nascosto il suo "malessere" per questa situazione che ormai va avanti da svariati mesi all'interno dello studio del talk show pomeridiano di Canale 5, senza mai arrivare ad una conclusione.

Tuttavia, nonostante le richieste di Alessio, Lavinia per il momento ha chiesto di poter prendersi ancora del tempo per riflettere e capire sul da farsi.

Sta di fatto che, sui social, Alessio Campoli non ha risparmiato una frecciatina che sembra essere rivolta proprio alla tronista e alla sua scelta finale.

'Sono al limite della sopportazione', Alessio Campoli sbotta prima della scelta a Uomini e donne

"Sono al mite della sopportazione umana", è la scritta che Campoli ha postato tra le stories del suo profilo Instagram con tanto di "ti capisco" finale.

Insomma, sembrerebbe che il corteggiatore romano inizi ad essere stufo di questa indecisione perenne e costante in cui versa la tronista che, a distanza di sette mesi dall'inizio della sua avventura a Uomini e donne, continua a non avere le idee chiare.

E, questa indecisione della tronista potrebbe finire per avere delle conseguenze negative anche sui due corteggiatori in carica, i quali iniziano ad essere stufi della situazione che si è venuta a creare all'interno dello studio del talk show di Maria De Filippi.