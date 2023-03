L'appuntamento con la soap Un posto al sole è confermato dal 6 al 10 marzo 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta. A tenere banco saranno in primis le vicende di Teresa: la donna è stata colpita da un malore improvviso e, nel corso delle prossime puntate di questa stagione, arriverà una triste notizia per i suoi familiari.

Spazio anche alle vicende di Rosa che, nel corso dei prossimi episodi, si ritroverà a dover affrontare una situazione delicata dal punto di vista lavorativo.

La morte di Teresa dopo il malore fatale: anticipazioni Un posto al sole 6-10 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 10 marzo 2023, rivelano che tutti saranno in apprensione per le sorti di Teresa, dopo che la donna è stata colta da un improvviso malore. Da Indaca non arriveranno notizie confortanti: Teresa non ce l'ha fatta e i medici non potranno fare altro che constatare il suo decesso.

La mamma di Silvia è morta e, ovviamente, tale notizia getterà nello sconforto assoluto la barista. Per lei, infatti, inizierà un periodo particolarmente doloroso e difficile della sua vita, dove sarà chiamata a dare l'ultimo addio alla sua amata mamma.

Silvia e Otello disperati per la morte di Teresa: anticipazioni Un posto al sole al 10 marzo

Al suo fianco, in questo momento così complicato, sarà fondamentale il supporto di Michele, che si rivelerà una persona preziosa per Silvia.

Grande disperazione anche per Otello: nel momento in cui l'uomo scoprirà la verità dei fatti si lascerà prendere dal dolore e dallo sconforto assoluto, provocato dalla perdita della donna della sua vita.

Anche Rossella sarà fortemente provata e addolorata per la morte di nonna Teresa: la ragazza, però, non potrà contare sul sostegno di Riccardo, dato che il medico sarà sempre più preso di suoi mille impegni lavorativi che lo porteranno a trascurare la ragazza in questo momento così complicato e doloroso.

Rosa viene licenziata: anticipazioni Un posto al sole 6-10 marzo 2023

Inoltre, le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana dal 6 al 10 marzo 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Rosa. La donna, infatti, scoprirà di essere stata licenziata e da un giorno all'altro si ritroverà senza lavoro e con un bambino da crescere.

La situazione per Rosa sarà particolarmente disperata, al punto che la donna deciderà di rivolgersi a Viola: chiederà aiuto a colei che, fino a poco tempo prima, considerava una sua nemica. Rosa si rivolgerà a Viola con la speranza che possa darle una mano a cercare un nuovo lavoro.

Il ritorno di Franco: anticipazioni Un posto al sole

Sarà dato spazio anche al ritorno di Franco: dopo un periodo di assenza, l'uomo rimetterà piede in città e farà i conti con una situazione del tutto inaspettata.

Franco, infatti, troverà sua figlia Bianca particolarmente addolorata e al tempo steso provata per la morte improvvisa di Teresa, la quale finirà per sconvolgere e stravolgere la vita di tutti i condomini di Palazzo Palladini.