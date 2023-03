Tanti colpi di scena accadranno nel corso dei prossimi episodi di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato svelano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) vivrà dei brutti momenti. Il ricco imprenditore rischierà di cadere giù dal dirupo quando perderà il controllo della sua autovettura.

Terra amara, anticipazioni: Hunkar chiede a Demir di intestare i beni a Leyla

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i prossimi episodi trasmessi a breve in tv rivelano che Demir sarà protagonista di una brutta vicenda.

Tutto inizierà quando Mujgan (Melike İpek Yalova) confiderà a sua zia che Adnan è in realtà il figlio di Yilmaz (Uğur Güneş). La nipote dirà a Behice (Esra Dermancıoğlu) che la famiglia Yaman sta cercando di nascondere la reale paternità del bambino per non provocare uno scandalo. La donna, a questo punto, penserà di approfittare di tale segreto per fare una visita di cortesia ad Hunkar (Vahide Perçin). Durante l'incontro la sorella di Bezhat preciserà che Adnan ha lo stesso sguardo di Yilmaz. Pertanto, la matrona temerà che la verità sul bambino possa venire a galla, tanto da chiedere a Demir di intestare tutti i suoi beni a Leyla affinché l'eredità dei Yaman resti in famiglia.

Yilmaz acquista alcuni terreni del rivale

Negli episodi turchi di Terra amara, in programma prossimamente in tv, Demir non accetterà la richiesta pronunciata dalla madre. Nel frattempo, Yilmaz acquisterà in gran segreto alcuni appartamenti e terreni messi in vendita dal rivale. Una novità che arriverà alle orecchie del giovane Yaman, che andrà letteralmente su tutte le furie.

Il ricco imprenditore infatti vorrà a tutti i costi un chiarimento con Yilmaz Akkaya. Pertanto, Demir si metterà al volante della sua possente autovettura per raggiungere in fretta e frutta il luogo prestabilito per l'incontro.

Il ricco imprenditore rischia di cadere nel vuoto con l'auto

Durante il tragitto, il figlio di Hunkar prenderà una curva a velocità troppo elevata rischiando di precipitare in un dirupo.

In pratica, l'uomo rimarrà in sospeso con l'autovettura rischiando di cadere nel vuoto da un momento all'altro. Fortunatamente Demir verrà messo in salvo da alcuni operai dopo aver atteso molti minuti credendo di dover morire. I manovali, infatti, legheranno l'auto a una corda per poi trainarla fuori dal dirupo. Un grosso spavento per il ricco imprenditore che rischierà davvero grosso.

La soap opera "Terra amara" è in onda da lunedì al sabato dalle ore 14:10 su Canale 5 mentre in diretta streaming sulla piattaforma gratuita di "Mediaset Play Infinity".