La situazione a casa Ferri è precipitata a causa di uno sfogo di Ida nella puntata di Un posto al sole andata in onda venerdì 26 aprile e la denuncia per Roberto sarebbe vicina. Non si esclude che prossimamente la madre di Tommaso decida di seguire i consigli di Diego e quindi che si affidi alla giustizia sperando di poter vivere con suo figlio. Roberto e Marina vedranno i loro piani a rischio e Raffaele potrebbe rifiutarsi di dare il suo aiuto alla coppia.

L'arrivo di Alice ha fatto perdere la pazienza a Ida

Una svolta nelle vicende che riguardano il piccolo Tommaso potrebbe arrivare nelle prossime puntate di Un posto al sole.

Ida, infatti, ha già mostrato una certa insofferenza nei confronti di Marina e Roberto, ma la situazione è precipitata con l'arrivo di Alice. Le attenzioni della ragazzina nei confronti del piccolo Tommaso e il suo atteggiamento indisponente hanno irritato Ida che alla fine è scoppiata in un duro sfogo.

Nella puntata di venerdì 26 aprile, la madre di Tommaso non ha esitato ad esprimere chiaramente la sua opinione a Marina, esigendo rispetto per sé da parte di Alice e di tutti loro. Roberto ha sentito le urla di Ida ed è corso in salotto per affrontarla. La madre di Tommaso si è detta stanca di stare lontana da suo figlio e ha anche intimato ai coniugi Ferri di non partire come avevano previsto.

I piani di Roberto e Marina verso il fallimento

Dopo lo scontro con Roberto e Marina, certamente qualcosa cambierà nella famiglia Ferri. La moglie di Roberto sarà disperata, tanto che arriverà a chiedere aiuto a Raffaele che pur essendo suo parente è sempre stato dalla parte di Ida. Un sostegno da parte del padre di Diego sembra improbabile e l'unica cosa che l'uomo potrebbe fare sarebbe parlare con Ida e aiutarla a raggiungere l'ennesimo compromesso con Marina e Roberto.

Pur di calmare la madre del piccolo Tommaso, i coniugi Ferri potrebbero proporle di partire insieme a loro, ma la presenza di Alice non renderà certo il viaggio piacevole. Resta molto più probabile, invece, che Ida segua i consigli di Diego e si ribelli una volta per tutte alla situazione in cui si è cacciata.

Un futuro possibile per Ida e il piccolo Tommaso

Ida ha già parlato con Niko per capire come muoversi legalmente e Poggi le ha spiegato che è una situazione delicata, ma ci sono speranze. La donna ha venduto suo figlio e per questo pagherà la sua pena, ma Tommaso potrebbe anche essere affidato a lei quando tutto sarà finito. Ida, inoltre, potrebbe far leva sulla pressione che ha dovuto sopportare in famiglia, soprattutto da parte di sua zia che l'ha rinchiusa in casa per tenerla lontana da Napoli.

Ida ha spiegato ormai chiaramente che per lei è diventato impossibile essere solo una semplice baby sitter per suo figlio. Diego sarà pronto ad aiutarla e per Marina e Roberto potrebbero arrivare tempi davvero difficili.