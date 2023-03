L'appuntamento con Uomini e donne è confermato nella giornata di giovedì 9 marzo 2023 con la messa in onda di una nuova puntata dove, a tenere banco, saranno le vicende dei protagonisti del trono over.

Gran parte dell'attenzione, infatti, sarà incentrata sulla nuova sfilata maschile che vedrà protagonisti i cavalieri del parterre over, pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare lo scettro di vincitore di questa settimana.

A destare clamore sarà in primis la sfilata di Riccardo Guarnieri, dato che l'ex di Ida Platano deciderà di spogliarsi e mostrarsi a petto nudo.

Riccardo pronto per la nuova sfilata: anticipazioni Uomini e donne oggi 9 marzo

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 9 marzo 2023 rivelano che ci sarà spazio per una nuova sfilata maschile che non passerà affatto inosservata.

I protagonisti del trono over saranno chiamati a scendere in passerella e non passerà inosservata la sfilata di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese, infatti, si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche dato che deciderà di mettersi in gioco e di "spogliarsi".

Ancora una volta, infatti, Riccardo deciderà di mostrare il fisico statuario che mostra con grande orgoglio anche sui social, frutto di duri allenamenti in palestra.

Riccardo si spoglia e provoca: anticipazioni Uomini e donne 9 marzo

Proprio prima della sua sfilata di questa settimana, in trasmissione verranno trasmessi anche dei filmati che testimoniano proprio gli allenamenti dell'ex fidanzato di Ida Platano.

Sta di fatto che, ancora una volta, la sfilata a torso nudo di Riccardo non passerà inosservata e questa volta il cavaliere indosserà una maschera da "uomo tigre".

Riuscirà a conquistare il giudizio positivo delle varie dame del trono over, le quali avranno il compito di emettere il verdetto finale in studio?

Le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e donne di questo giovedì 9 marzo 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per la sfilata di Armando, il quale però deciderà di spiazzare le dame con un gesto inaspettato.

Aurora boccia Armando: anticipazioni Uomini e donne oggi 9 marzo

Armando, infatti, porterà in scena un suo monologo recitato in dialetto napoletano, con il quale riuscirà a far commuovere un bel po' delle presenti in studio.

Un gesto del tutto inatteso quello del cavaliere napoletano che, a differenza del suo "rivale" Riccardo, preferirà puntare sulla poesia piuttosto che su fisico e addominali.

Tuttavia, Armando, non riuscirà a conquistare il gradimento di Aurora: la dama, rientrata in studio dopo un lungo periodo di assenza, non si farà problemi ad attaccarlo.

La maggior parte delle dame daranno voti alti al cavaliere napoletano, tranne Aurora, che porterà avanti la "guerra" nei confronti di Armando.