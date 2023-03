Carola rompe il silenzio e torna sui social dopo la registrazione della scelta finale a Uomini e donne. In queste ore, l'ormai ex corteggiatrice del talk show pomeridiano di Maria De Filippi è riapparsa di nuovo su Instagram, dove ha pubblicato una story che non è passata inosservata.

La ragazza, infatti, continua ad essere al centro dell'attenzione da parte dei fan social, i quali attendono con trepidazione di assistere alla messa in onda della fatidica scelta finale su Canale 5.

La scelta finale di Federico a Uomini e donne: il tronista lascia il programma con Carola

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo in tv e nel corso delle prossime giornate ci sarà spazio per la fatidica scelta finale del tronista Federico Nicotera.

A distanza di ben sei mesi dall'inizio del suo percorso in studio, ecco che il ragazzo comunicherà il nome della pretendente con la quale intende costruire il suo futuro fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Ad avere la meglio sarà la bella Carola, che riuscirà così a battere l'avversaria Alice Barisciani, anche lei giunta al rush finale di questa avventura.

Di conseguenza, Federico e Carola si diranno pronti a prendere in mano le redini del loro percorso sentimentale fuori dallo studio del talk show Mediaset.

Carola rompe il silenzio dopo la scelta a Uomini e donne: il messaggio social

Ma cosa è successo in questi giorni post scelta finale? Carola e Federico, come da prassi, non si sono fatti vedere assieme e non si sono mostrati in compagnia sui social.

I due ragazzi, infatti, non possono mostrarsi in fotografie e scatti di coppia fino a quando non ci sarà la messa in onda della scelta finale in televisione.

Tuttavia, Carola ha scelto comunque di rompere il silenzio e lo ha fatto postando sui social una story che non è passata inosservata tra i tantissimi fan ed estimatori.

'Sto svuotando casa', Carola ricompare pochi giorni dopo la scelta a Uomini e donne

"Sto svuotando casa dopo tre anni, solo questo", ha scritto Carola sui social mostrandosi a distanza di giorni dalla fatidica registrazione della scelta a Uomini e donne.

Insomma, dal suo messaggio social sembrerebbe che Carola sia impegnata con una sorta di trasloco: possibile che, a distanza di così poco tempo dalla sua uscita di scena dal programma con Federico, stiano parlando già di convivenza?

Il post di Carola non è passato inosservato tra i tantissimi fan ed estimatori del talk show Mediaset, i quali adesso sono curiosi di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane e quali saranno i risvolti di questa nuova storia d'amore nata sotto i riflettori del talk show.