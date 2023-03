Guai in vista per Fekeli e Hunkar Yaman nelle prossime puntate di Terra Amara. La loro relazione verrà spiattellata sui giornali e tutti quanti a Cukurova verranno a sapere della loro storia. Questo scatenerà la rabbia di Demir, che caccerà la madre dalla tenuta. A fornire gli scatti compromettenti sarà Sermin.

Sermin fotografa Hunkar e Fekeli insieme e manda le foto ai giornali

Nuovi colpi di scena in arrivo a Terra amara. Le puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 vedono protagonisti Hunkar e Fekeli. I due riusciranno a mantenere segreta la loro relazione, ma non per molto.

Tutto per via di Sermin. La nipote di Hunkar verrà a sapere da una detenuta che la zia e Fekeli intrattengono da tempo una relazione. Sermin a questo punto vorrà procurarsi delle prove e seguirà la zia, riuscendo a fotografare un suo incontro con Ali Rahmet. La moglie di Sabahattin farà stampare le fotografie e le farà recapitare in forma anonima a un giornale.

Demir scopre la relazione tra Hunkar e Fekeli ed è una furia: Terra amara

Il giorno dopo gli scatti finiranno in prima pagina sul giornale. Tutta Cukurova verrà a sapere della relazione tra Fekeli e la signora Yaman. La vendetta di Sermin sarà quindi servita, anche perché questa notizia avrà pesanti ripercussioni, soprattutto per Hunkar.

Demir sarà furioso, soprattutto perché l'uomo di cui è innamorata la madre è lo stesso che tanti anni prima ha ucciso il padre Adnan. Il marito di Zuleyha, dopo aver visto gli scatti sul giornale, chiederà spiegazioni alla madre: secondo lui la madre ha leso l'onore di tutta la famiglia Yaman.

Demir caccia la madre di casa a causa di Fekeli: anticipazioni Terra amara

In Terra amara Hunkar faticherà a negare l'evidenza. Demir capirà che la madre prova dei sentimenti per Fekeli e non riuscirà a tollerarlo. A questo punto Demir caccerà la madre dalla tenuta, invitandola a non farsi vedere mai più. Una presa di posizione netta quella di Demir e che deluderà profondamente Hunkar.

Quest'ultima riuscirà comunque a rivedere la mamma Azize contro il parere del figlio. Succederà nel momento in cui la nonnina verrà portata in ospedale a causa di un malore. Azize, a causa della demenza e della forte apprensione per la mancanza della figlia, si sentirà male. Fortunatamente non sarà in pericolo di vita. Hunkar andrà a trovarla in ospedale, nonostante il divieto impostole da Demir. Questo scatenerà nuovamente il malumore di Yaman. Per scoprire ulteriori dettagli non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Terra amara.