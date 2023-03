Lavinia Mauro ancora in crisi in vista della scelta finale a Uomini e donne. A distanza di sei mesi dall'inizio del suo percorso in trasmissione, la tronista sembra non avere ancora le idee chiare sul da farsi e i fan del talk show di Maria De Filippi iniziano a essere stufi.

A lanciare una frecciatina al vetriolo nei confronti di Lavinia ci ha pensato anche l'esperto social della trasmissione Lorenzo Pugnaloni, che non si è fatto problemi a criticare la tronista.

Lavinia ancora in crisi a Uomini e donne sulla scelta finale tra Campoli e Corvino

Il percorso di Lavinia a Uomini e donne sta andando avanti con Alessio Campoli e Alessio Corvino, i due pretendenti giunti al rush finale di questa avventura.

Nonostante questo la tronista ha ammesso più volte di non avere le idee chiare e a oggi non si sente ancora pronta per la fatidica scelta finale.

In studio continua a mettere alla prova i due ragazzi, che più volte hanno ribadito di voler arrivare al più presto a una conclusione di questo percorso e a scoprire il loro "destino".

A quanto pare la tronista non si sentirebbe ancora pronta per chiudere la sua avventura a Uomini e donne, per esempio Lavina dubita di Alessio Campoli, e in queste ore il suo modo di fare ha destato non poche polemiche tra i fan social.

Pugnaloni sulla scelta di Lavinia a Uomini e donne: la dura stoccata

A puntare il dito contro Lavinia Mauro ci ha pensato anche Lorenzo Pugnaloni, che dal suo profilo Instagram ha lanciato una sonora stoccata nei confronti della ragazza.

"Basta. È impossibile che non sappia chi dei due le piaccia di più", ha scritto Pugnaloni sui social sottolineando il fatto che sia normale che i due corteggiatori inizino a essere stufi degli atteggiamenti e dei modi di fare della tronista.

"Il fatto che Alessio Campoli abbia reazioni fumantine lo capisco, è il suo modo, è il suo carattere e ha fatto bene a farsi conoscere per chi è davvero", ha scritto ancora Pugnaloni nel suo post social.

Lavinia Mauro al centro delle polemiche prima della scelta a U&D

"Corvino, anche se magari non lo sentiamo urlare, più di una volta ha detto a Lavinia: 'ma ancora sei a questo punto', 'voglio viverti fuori', 'quanto manca alla scelta'. E il senso è lo stesso, cambiano magari i modi", ha aggiunto ancora Pugnaloni lanciando una stoccata nei confronti della tronista.

Insomma, dopo sei mesi di permanenza a Uomini e donne per Lavinia sarebbe giunto il momento di mettere la parola fine alla sua avventura televisiva e svelare il nome della scelta finale tra Alessio Campoli e Alessio Corvino.