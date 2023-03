Quando si terrà la scelta finale di Lavinia Mauro a Uomini e donne? La tronista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi continua ad essere al centro dell'attenzione e delle dinamiche di questa edizione, complice il suo percorso che va avanti ormai da svariati mesi con Alessio Campoli e Alessio Corvino.

I due pretendenti giunti al rush finale si stanno "sfidando" per cercare di far breccia nel cuore della tronista che, nel corso dell'ultima registrazione, ha iniziato ad avere dei sospetti e dei dubbi sul conto di Campoli.

Si avvicina la scelta finale di Lavinia a Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione di Uomini e donne rivelano che per Lavinia la situazione in studio non è stata delle migliori, dato che si è ritrovata a discutere ancora una volta con Alessio Campoli.

I due sono finiti ai ferri corti e, nel corso della trasmissione, è venuto fuori che il corteggiatore non si è presentato all'esterna che aveva organizzato la tronista.

Lavinia, infatti, aveva scelto di ritagliarsi del tempo con Alessio Campoli per trascorrere dei momenti assieme e stare in tranquillità dopo le incomprensioni e le liti che ci sono state nel corso della registrazione precedente.

Lavinia 'smaschera' Alessio Campoli prima della scelta a Uomini e donne

Ebbene, alla fine, Alessio Campoli ha scelto di non presentarsi all'incontro con la tronista: le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che il ragazzo ha così "rifiutato" Lavinia, lasciandole l'amaro in bocca.

In studio, però, la tronista non ha risparmiato una frecciatina al vetriolo nei confronti del corteggiatore: Lavinia, ormai giunta ad un passo dalla scelta finale, ha messo in discussione il comportamento di Alessio e non si è fatta problemi a "smascherarlo" in studio.

La tronista, infatti, ha ammesso di avere dei grandi dubbi su Alessio e complice il suo rifiuto al punto da non presentarsi in esterna, non ha fatto altro che acuire e aumentare ancora di più i suoi sospetti.

Tra Lavinia e Alessio Corvino prosegue il feeling speciale a Uomini e donne

Insomma, sembrerebbe proprio che in vista della scelta finale le quotazioni del giovane Campoli siano al ribasso, il corteggiatore potrebbe dunque avere poche chance di riuscire ad avere la meglio contro il suo avversario Alessio Corvino.

Tra la tronista e il corteggiatore casertano, infatti, prosegue l'idillio anche se da qualche settimana, Alessio ha scelto di non sbilanciarsi più di tanto e di evitare soprattutto i baci con la tronista.

Per Lavinia, quindi, sembrerebbe proprio che sia giunto il momento di far chiarezza sui suoi sentimenti e di mettere la parola fine a questo lunghissimo percorso a Uomini e donne.