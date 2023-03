Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e donne in programma dal 27 al 31 marzo 2023 su Canale 5? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, la quale si ritroverà disperata in studio per il cavaliere Silvio.

Spazio anche alle novità legate al cavaliere Armando che volterà pagina mentre Riccardo non sarà presente in studio.

Le novità su Gemma e Silvio: anticipazioni Uomini e donne al 31 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste dal 27 al 31 marzo 2023 su Canale 5, rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Gemma.

La dama torinese sarà la protagonista indiscussa di questa settimana, dato che si tornerà a parlare dell'evolversi della sua situazione sentimentale con Silvio.

I due, questa settimana, hanno provato a rimettere insieme i cocci della loro frequentazione ed hanno scelto di concedersi una nuova uscita insieme.

Le anticipazioni del talk show Mediaset rivelano che, Silvio ha portato Gemma a casa sua e, a quanto pare, anche questa volta il clima tra i due sarebbe stato particolarmente burrascoso.

Gemma disperata per Silvio: anticipazioni Uomini e donne 27-31 marzo

Il cavaliere, infatti, si sarebbe lasciato andare a nuove espressioni particolarmente colorite, al punto da far indietreggiare Gemma.

La dama avrebbe fatto ancora una volta un passo indietro, al punto da indispettire Silvio, che questa settimana ha scelto di conoscere nuove dame, arrivate in studio per lui.

E, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne dal 27 al 31 marzo rivelano che Gemma è scoppiata in lacrime, disperata per l'atteggiamento di Silvio.

La dama non ha trattenuto le lacrime, al punto da abbandonare lo studio nel corso delle riprese di questa settimana, tanto da essere rincorsa da Tina.

Armando volta pagina, Riccardo Guarnieri assente: anticipazioni Uomini e donne 27-31 marzo

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne rivelano che, il grande assente in studio, sarà il cavaliere Riccardo Guarnieri.

Dopo l'assenza della scorsa settimana, il cavaliere pugliese non sarà presente neppure nelle puntate che andranno in onda fino al 31 marzo su Canale 5.

I motivi di questa sua assenza, però, al momento non si conoscono dato che in trasmissione non sono stati forniti dettagli.

Situazione differente per Armando Incarnato: gli spoiler di questa settimana rivelano che il cavaliere napoletano ha voltato pagina con una nuova dama che si è presentata in studio per lui. I due hanno ballato insieme e, adesso, bisognerà capire l'evolversi della situazione.

Nicole bacia Andrea: anticipazioni Uomini e donne

Novità in arrivo per la tronista Nicole: gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che la tronista è stata protagonista di due nuove esterne con Carlo e Andrea.

In particolar modo, con Andrea, c'è stato anche un bacio: a distanza di un po' di settimane dall'inizio del suo percorso in studio, la tronista inizia a lasciarsi andare con i suoi pretendenti, complice anche il poco tempo a disposizione in vista della scelta finale che dovrà essere fatta entro le registrazioni del mese di maggio.

Lavinia, invece, sarà alle prese con il ritorno di Alessio Corvino, rientrato in studio dopo che aveva scelto di abbandonare la trasmissione di Canale 5.