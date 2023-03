Riccardo Guarnieri torna al centro dell'attenzione a Uomini e donne. Il cavaliere pugliese anche questo pomeriggio è stato protagonista della puntata trasmessa su Canale 5, complice il suo interesse nei confronti dell'ex fidanzata Roberta Di Padua.

Sta di fatto che, questo modo di fare di Riccardo inizi ad alimentare sospetti tra i fan: a smascherare il modo di fare del cavaliere, ci ha pensato anche l'esperto di gossip, Lorenzo Pugnaloni sui social.

Riccardo Guarnieri scatena nuove polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento odierno con Uomini e donne è stato caratterizzato dall'ennesima proposta di Riccardo nei confronti di Roberta.

Il cavaliere è tornato a farsi avanti con la sua ex, ammettendo che ad oggi sente ancora di provare un feeling nei suoi confronti, quasi come se volesse provarci per l'ennesima volta.

A prendere in mano le redini della situazione, però, ci ha pensato la stessa Roberta che ha preferito non concedere questa seconda chance al cavaliere pugliese.

Sta di fatto che, il comportamento di Riccardo, ha destato non poche polemiche nello studio del talk show Mediaset, al punto che Tina ha abbandonato la trasmissione per evitare di assistere all'ennesimo siparietto.

Lorenzo Pugnaloni 'smaschera' Riccardo a Uomini e donne: ecco perché

Anche sui social, il modo di fare di Riccardo non è passato inosservato, al punto che Lorenzo Pugnaloni non si è fatto problemi a smascherare le incongruenze del cavaliere.

"Prima ha voluto dare i fiori per provare ad uscire con Cristina, oggi ci riprova con Roberta. Nella prossima registrazione chissà, punterà al trono classico", ha scritto Pugnaloni sui social contro il cavaliere pugliese.

"Mi dispiace, ma non trovo per nulla coerente il comportamento di Riccardo. Per la serie: "non scende più nessuno per me, dove colgo, colgo", ha scritto ancora Pugnaloni sui social.

La scelta di Federico in onda nelle prossime puntate di Uomini e donne su Canale 5

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Riccardo Guarnieri nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne, l'appuntamento con le nuove puntate del talk show pomeridiano di Maria De Filippi in onda questa settimana su Canale 5, saranno incentrate anche sulla scelta finale di Federico Nicotera.

Per il giovane tronista arriverà il momento del congedo definitivo dalla trasmissione di Canale 5, assieme alla corteggiatrice che ha saputo far breccia nel suo cuore. Ad avere la meglio sarà la giovane Carola, che riuscirà così a "battere" la sua rivale, Alice.