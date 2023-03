Questo lunedì 13 marzo, mentre su Canale 5 veniva trasmessa una nuova puntata di Uomini e donne, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato i social network per criticare uno dei veterani del Trono Over.

Dopo aver assistito all'ennesimo tentativo di riavvicinamento di Riccardo a una sua ex fidanzata, Pugnaloni l'ha giudicato incoerente poiché starebbe facendo di tutto pur di restare al centro dell'attenzione anche in questo periodo in cui scarseggiano sue corteggiatrici.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Anche se le registrazioni di Uomini e Donne sono in pausa fino al 18 marzo, su Canale 5 prosegue la messa in onda delle puntate che Maria De Filippi ha condotto di recente: lunedì 13 è stata proposta al pubblico la seconda parte delle riprese che ci sono state una settimana fa.

Dopo un periodo vissuto ai margini del parterre, Roberta è tornata al centro delle dinamiche del dating-show per tre diverse ragioni: la dama ha chiuso la conoscenza con Dario, ha mandato a casa un altro nuovo corteggiatore e si è ritrovata faccia a faccia con l'ex Riccardo.

La presentatrice ha mostrato ai presenti il vivace scambio di battute che c'era stato qualche giorno prima tra Di Padua e Guarnieri, dopodiché ha chiesto al cavaliere se tra le sue intenzioni ci fosse anche quella di riprovarci con la dama con la quale ha fatto coppia per alcuni mesi lontano dai riflettori.

Il parere di chi guarda Uomini e Donne

Se Riccardo è apparso un po' in difficoltà di fronte alle domande di Maria su quello che vorrebbe da Roberta, quest'ultima ha spento ogni fantasia rifiutando qualsiasi tipo di ritorno di fiamma.

"Non andiamo d'accordo. Ci abbiamo già provato, basta", ha ripetuto più volte la dama del Trono Over nel corso della puntata che è stata trasmessa in tv il 13 marzo.

Un parere che stanno condividendo molti fan del dating-show, è che Guarnieri starebbe cercando ogni escamotage possibile per finire al centro dell'attenzione: conscio di non avere nessuna corteggiatrice da tempo, il pugliese si starebbe avvicinando a tutte le donne del parterre con le quali si è già rapportato in passato e dalle quali ha ricevuto più di un "due di picche".

A riassumere un pensiero che stanno sposando tanti spettatori, è stato il blogger Pugnaloni col seguente commento Instagram: "Prima ha regalato dei fiori a Cristina per provare a uscire con lei, oggi ci riprova con Roberta, la prossima volta punta una del Trono Classico (ah no, perché da quella sedia non si sposta)".

"Non trovo per nulla coerente il comportamento di Riccardo.

Non scende nessuna per lui, allora n'do cojo cojo", ha concluso l'esperto di Gossip.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Lorenzo Pugnaloni e molti fan del dating-show, dunque, non stanno apprezzando le scelte di Riccardo dell'ultimo periodo: da quando Ida Platano ha lasciato il programma insieme ad Alessandro Vicinanza, il pugliese ha fatto fatica ad intraprendere una frequentazione stabile, per questo si è barcamenato a fatica tra corteggiamenti impossibili e tentativi di riavvicinamento alle ex.