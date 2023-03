Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne, il seguitissimo talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.

A svelare un po' di retroscena su quanto è accaduto nel corso delle ultime riprese di questo lunedì 6 marzo, è stato Lorenzo Pugnaloni, il quale fa sapere che ci sono stati degli scontri infuocati tra Lavinia e il suo corteggiatore Alessio Campoli.

Spazio anche alle vicende di Gemma, la quale si è ritrovata spiazzata dalle richieste fin troppo "audaci" avanzate dal cavaliere Silvio, con il quale si sta frequentando.

Alessio Campoli 'rifiuta' Lavinia: retroscena Uomini e donne

Nel dettaglio, durante le ultime riprese di Uomini e donne del 6 marzo, è stato trasmesso un filmato legato all'ennesimo scontro infuocato tra Lavinia e Alessio Campoli, avvenuto nel dietro le quinte dello show.

Tra i due sono volate parole grosse, dato che il ragazzo non gradisce più le attenzioni che la tronista riserverebbe al suo rivale Alessio Corvino.

Tuttavia, il vero colpo di scena c'è stato nel momento in cui Lavinia ha provato a recuperare il suo rapporto con Campoli ed ha scelto di portarlo in esterna per potersi chiarire meglio fuori dagli studi televisivi.

Il corteggiatore ha scelto di non presentarsi in esterna, scatenando ancora di più i dubbi della tronista.

Lavinia dubita su Campoli: retroscena Uomini e donne riprese 6 marzo

Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, in studio ci sono stati dei momenti di grande tensione: Lavinia ha ammesso di dubitare di Alessio Campoli e, il fatto che non si sia presentato in esterna, non farebbe altro che acuire i suoi sospetti in merito ad uno scarso interesse da parte del corteggiatore nei suoi confronti.

Successivamente, poi, Lavinia è stata protagonista anche di una esterna con Alessio Corvino, col quale ha avuto modo di trascorrere del tempo insieme, ma non ci sono stati momenti di tensione.

"Immaginavo fosse uscita con lui", ha esclamato Campoli nel momento in cui ha visto il filmato dell'esterna tra Lavinia e Alessio Corvino.

"E certo, che ti credevi", ha prontamente risposto Lavinia nel corso delle riprese di U&D del 6 marzo, come ci fa sapere Pugnaloni.

Gemma spiazzata da Silvio: retroscena Uomini e donne riprese 6 marzo

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Lavinia, i retroscena di questa nuova registrazione di Uomini e donne, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma.

La dama torinese si ritroverà spiazzata dalla richiesta piccante di Silvio, il cavaliere col quale sta portando avanti una frequentazione.

Il motivo? Silvio, in un momento di intimità con la dama, le ha chiesto di leccargli le ascelle e i piedi, lasciando senza parole il volto storico del trono over, che ha riportato i suoi dubbi in studio.