Chi sarà il prossimo eliminato dal Grande Fratello Vip di giovedì 9 marzo 2023? L'appuntamento con il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini si avvia oramai verso le battute conclusive di questa edizione e, nel corso della prossima puntata, ci sarà spazio per un altro verdetto eliminatorio.

Tra i concorrenti che sono finiti a rischio, al termine della puntata di lunedì sera, spiccano anche i nomi di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

Nuova eliminazione dal Grande Fratello Vip del 9 marzo

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 tornerà in onda questo giovedì 9 marzo in prime time con la messa in onda della seconda puntata di questa settimana in onda come sempre in diretta su Canale 5.

Al centro dell'attenzione, questa volta, ci sarà il verdetto del televoto che porterà alla proclamazione del nuovo eliminato dal gioco.

Anche questa settimana sono 7 i concorrenti finiti in nomination: Antonella, Nikita, Luca, Davide, Milena, Alberto e Giaele.

Per uno di loro arriverà il momento di salutare il resto del gruppo e rinunciare così alla possibilità di accedere alla finalissima di quest'anno.

Nikita batte Antonella, male Davide: sondaggi Grande Fratello Vip 9 marzo

I sondaggi social di queste ore, sul prossimo eliminato dal Grande Fratello Vip del 9 marzo, rivelano che Nikita domina la scena con il 38% dei voti a suo favore che le permettono di fare "sonni tranquilli" e battere anche Antonella che ottiene il 17,50% delle preferenze.

Terza posizione per Luca Onestini che sfiora il 17% nei sondaggi sul forum del GF Vip mentre in ultima posizione si piazza l'ex tronista Davide Donadei, attualmente considerato il prossimo eliminato dalla trasmissione di Canale 5 con appena il 5,50%.

In attesa di scoprire il nuovo verdetto finale del pubblico, nel corso dell'ultimo appuntamento serale con il GF Vip c'è stata l'ennesima sfuriata di Alfonso Signorini nei confronti dei concorrenti.

La sfuriata di Alfonso Signorini ai concorrenti del Grande Fratello Vip: c'entra Pier Silvio Berlusconi

Il conduttore li ha messi al corrente del fatto che l'editore Pier Silvio Berlusconi non ha per niente gradito gli atteggiamenti e i toni della puntata trasmessa la scorsa settimana, tanto da chiedere un cambio repentino alla produzione.

Signorini ha voluto informare i vipponi, per chiedere loro in primis si darsi una regolata ed evitare parolacce ed espressioni volgari nelle puntate di prime time, quando ci sono milioni di spettatori che si collegano su Canale 5 per seguire gli appuntamenti.

Scuse in diretta anche da parte di Sonia Bruganelli, la quale ha ammesso di aver alzato un po' troppo i toni nella puntata precedente contro Giaele e Micol.