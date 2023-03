Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate dal 13 al 17 marzo rivelano che, in seguito alla morte di Teresa, Otello deciderà di lasciare Palazzo Palladini. Gli altri condomini però cercheranno di fargli cambiare idea.

Lara continuerà a intromettersi nelle vite di Marina e Roberto, e spingerà quest'ultimo a fare un passo molto importante.

Damiano sarà in condizioni disperate dopo essere stato ferito durante un'operazione di polizia. Nel frattempo Viola rivelerà a Eugenio di provare qualcosa per il suo ex agente di scorta.

Un posto al sole, anticipazioni marzo: l'addio a Teresa

Nelle prossime puntate di Un posto al sole sono previsti momenti molto commoventi. Gli spettatori assisteranno alla morte di Teresa (Carmen Scivittaro) per infarto, mentre in seguito verrà mostrata l'elaborazione del lutto dei vari personaggi maggiormente coinvolti.

Le anticipazioni confermano che questo tragico evento finirà per riavvicinare Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), mentre sortirà l'effetto opposto su Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati).

Le attenzioni però saranno concentrate sulla figura di Otello. L'uomo sarà indubbiamente il personaggio più colpito dalla morte di Teresa e c'è grande attesa per il suo destino.

Le anticipazioni rivelano che Testa deciderà di lasciare Palazzo Palladini per sempre per vivere il resto della sua vita in solitudine a Indica. Ma andrà davvero così?

Dove potrebbe andare a vivere Otello

La morte di Teresa rappresenterà un punto di svolta per il personaggio di Otello. L'uomo potrebbe restare confinato a Indica e fare brevi comparsate o decidere di restare a Napoli.

Le anticipazioni sembrano suggerire l'addio dell'ex vigile, ma lasciano aperto uno spiraglio di speranza per rivedere Testa a Palazzo Palladini.

I tempi in cui Otello, Teresa, Rossella, Silvia e Michele vivevano insieme come una famiglia sono ormai tramontati, eppure le cose potrebbero tornare, almeno in parte, come prima. Un ritorno di fiamma tra Saviani e sua moglie è più che probabile e a questo va aggiunta la crisi tra Ross e Riccardo, tutti elementi che potrebbero portare la famiglia Saviani Graziani a tornare a vivere sotto lo stesso tetto e in quel caso ci sarebbe sicuramente posto anche per Otello.

Volendo pensare a un'altra soluzione, resta in piedi l'ipotesi convivenza con Renato (Marzio Honorato). Più difficile, ma non impossibile, è che l'uomo decida invece di vivere da solo.

Un posto al sole, puntate dal 13 al 17 marzo: Damiano potrebbe morire

Nei prossimi episodi di Upas Viola (Ilenia Lazzarin) si dispererà a causa del ferimento di Damiano (Luigi Miele) durante un raid della polizia. A quanto pare le sue condizioni saranno disperate e porteranno la maestra Bruni ad ammettere finalmente di provare dei sentimenti per lui anche con Eugenio (Paolo Romano). La reazione di quest'ultimo, tuttavia, sarà sorprendente e imprevedibile.

Lara (Chiara Conti) continuerà a cercare di seminare discordia nel matrimonio di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). Questo suo atteggiamento porterà Ferri a prendere una decisione molto importante che però non viene ancora rivelata.