Carola rompe il silenzio in attesa della scelta finale di Federico Nicotera a Uomini e donne. Manca sempre meno all'epilogo del percorso del tronista nello studio della trasmissione pomeridiana di Canale 5 e, in tanti si chiedono chi sarà la scelta finale.

Le due pretendenti giunte al rush conclusivo di questa avventura sono Alice e Carola: entrambe differenti l'una dall'altra, ma in grado di far breccia nel cuore del giovane tronista romano.

La registrazione della scelta di Federico a Uomini e donne prevista il 6 marzo

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che il prossimo lunedì 6 marzo riprenderanno le registrazioni del talk show del pomeriggio.

Maria De Filippi ritornerà nuovamente in studio a distanza di oltre una settimana. Le riprese di questo inizio settimana del talk show dei sentimenti, si preannunciano attesissime soprattutto perché ci sarà la scelta finale del tronista romano. A distanza di sei mesi dall'inizio di questa avventura, ecco che Federico sceglierà tra Carola e Alice.

Carola interviene sulla scelta di Federico a U&D

A rompere il silenzio in attesa della scelta finale, ci ha pensato Carola che in questi giorni è stata travolta dalle critiche e dalle polemiche, dopo un avvistamento con un ragazzo misterioso.

La corteggiatrice si è ritrovata così a doversi difendere sui social e lo ha fatto condividendo un post, in cui rivela di aver fatto recapitare un suo messaggio al tronista, così da poterlo tranquillizzare in vista della scelta finale.

"Mi spiace soprattutto per una persona a cui ho già fatto arrivare un messaggio", ha scritto Carola sui social, confermando di fatto di aver subito messo al corrente dei fatti Federico, che si trova nella delicata posizione di dover fare una decisione sul suo percorso sentimentale.

Carola non nasconde la tensione per la scelta finale di Federico a Uomini e donne

Al tempo stesso, Carola non ha nascosto che questo per lei è un momento di grande tensione: presente in studio fin dalla prima puntata del percorso di Federico a Uomini e donne, la giovane pretendente ha saputo conquistare anche il gradimento degli spettatori da casa.

Diversi, infatti, fanno il tifo per lei e si augurano che possa essere proprio Carola la scelta finale del giovane tronista romano.

In calo, invece, le quotazioni social di Alice: la ragazza, in attesa della registrazione della scelta di lunedì 6 marzo, ha preferito non esporsi anche se nel corso delle ultime puntate del talk show trasmesse in tv, aveva ammesso di essere preoccupata e in parte scoraggiata per la scelta finale.