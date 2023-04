La coppia Cricca-Isobel continua a far discutere ad Amici: nelle ultime ore, infatti, sono trapelate indiscrezioni contrastanti sui due allievi che lo scorso febbraio sono stati sorpresi dalle telecamere del talent mentre si scambiavano i loro primi baci.

Durante il daytime che è andato in onda il 21 aprile, il cantante è scoppiato a piangere mentre dedicava alla ballerina una canzone di Bruno Mars: i fan, dunque, si chiedono se la storia d'amore è ancora in corso oppure se c'è stata una rottura che gli addetti ai lavori non hanno mai comunicato.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Il pomeridiano di Amici che ha seguito lo speciale del 21 aprile (un appuntamento inedito che ha preso il posto di Uomini e Donne nel palinsesto odierno di Canale 5), ha mostrato ai telespettatori qualcosa di inedito.

L'intero daytime, infatti, è stato dedicato a una cena che gli otto allievi ancora in gara (compresa Benedetta, che è nel cast come professionista del latinoamericano) hanno fatto in vista della sesta puntata del serale.

Mentre mangiavano, però, i ragazzi venivano interrotti da una sirena che chiedeva loro o di rispondere sinceramente ad una domanda oppure di fare un'esibizione in studio o in sala prove.

Tutti i titolari del talent-show hanno partecipato a questo game, lasciandosi andare a confessioni inaspettate come quella di Aaron e Wax sull'affetto che provano l'uno per l'altro.

La reazione del protagonista di Amici

La performance che ha attirato l'attenzione del pubblico di Amici, però, è quella che Cricca ha fatto su richiesta degli autori.

Il ragazzo ha eseguito la cover di "Just the way you are", popolare successo di Bruno Mars, e mentre cantava non è riuscito a trattenere le lacrime.

Tutti gli allievi presenti attorno al tavolo si sono alzati in piedi, fatta eccezione per Isobel che è rimasta seduta e ha fissato il compagno di classe per tutto il tempo senza battere ciglio.

Ramon, Maddalena e gli altri si sono emozionati nell'assistere a questa scena dal vivo, tanto che a fine esibizione hanno applaudito calorosamente.

La ballerina di origini australiane è apparsa un po' fredda, tant'è che non ha neanche abbracciato Cricca dopo aver ricevuto una dedica canora così romantica.

L'atteggiamento opposto che i due titolari hanno avuto in questa situazione, ha spiazzato i fan e li ha portati a porsi diverse domande.

"Ma si sono lasciati o no?", "Perché lui piange?", "Stanno ancora insieme?", "Lei lo ha lasciato e lui è ancora innamorato?", questi sono solo alcuni dei commenti che gli spettatori del talent hanno fatto sui social network dopo aver visto questo insolito scambio tra il cantante e la danzatrice.

Attesa per il verdetto di Amici

Dopo aver mostrato i baci che Cricca e Isobel si sono scambiati in casetta all'inizio della relazione, gli addetti ai lavori non hanno più aggiornato i fan su questa storia: da mesi, infatti, i curiosi si chiedono se i due sono ancora fidanzati oppure il fatto che siano spariti dai daytime come coppia significa che non lo sono più.

Prima che iniziasse il serale, inoltre, il cantante ha pianto rivedendo i momenti più belli che ha condiviso con la ballerina: anche in quell'occasione, però, lei ebbe una reazione fredda che portò tanti a pensare che la relazione fosse già finita.

Nell'attesa di sapere qualcosa in più su questa situazione, il pubblico non vede l'ora di scoprire chi è stato eliminato da Amici tra Cricca e Ramon: i due sono i protagonisti del ballottaggio della sesta puntata in prime-time, quella che andrà in onda sabato 22 aprile a partire dalle ore 21:30 circa.