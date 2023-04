Armando Incarnato continua a essere al centro dell'attenzione e in queste ore a sbugiardare il cavaliere di Uomini e donne ci ha pensato un'ex dama della trasmissione di Maria De Filippi.

Trattasi di Veronica Ursida, che rispondendo alle domande dei fan social non ha risparmiato l'ennesimo attacco nei confronti del cavaliere napoletano, lasciando intendere che potrebbe esserci una donna con la quale vive una relazione fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Armando viene sbugiardato da Veronica: le accuse al cavaliere di Uomini e donne

Armando è uno dei volti di Uomini e donne più chiacchierati di questa stagione, finito al centro di accese polemiche dopo le insinuazioni e i dubbi di Aurora [VIDEO].

La dama aveva svelato che Armando si fosse affidato a un manager per la sua partecipazione alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e addirittura che avrebbe cercato di partecipare ai provini per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 7.

Accuse che il cavaliere napoletano ha sempre rigettato al mittente anche se, nel corso delle ultime ore, a sbugiardare ulteriormente Armando ci ha pensato l'ex dama Veronica.

'Non gliene frega nulla', Armando al centro delle polemiche

Sui social l'ex protagonista del trono over non ha risparmiato nuovi attacchi e frecciatine al vetriolo nei confronti di Armando, lasciando intendere che la sua partecipazione alla trasmissione del pomeriggio potrebbe non essere incentrata sulla ricerca di una donna con la quale passare il resto della vita.

Secondo Veronica, Armando potrebbe avere già una compagna fuori dallo studio della trasmissione Mediaset e quindi sfruttare il talk show dei sentimenti solo per popolarità.

"Lui sta lì tanto per perdere tempo, non gliene frega di trovare una donna", ha sbottato Veronica sui social.

'Lui può tutto', l'accusa di Veronica contro il cavaliere di Uomini e donne

"Forse c'è qualcuno fuori? Qualche situazione?", ha proseguito ancora Veronica alimentando i dubbi sul conto del cavaliere napoletano di Uomini e donne.

"Lui può tutto. Quindi rassegnatevi sta là", ha aggiunto ancora l'ex dama del trono over parlando del trattamento che Tina e Gianni riserverebbero ad Armando.

In attesa di scoprire se Armando deciderà di rispondere alle insinuazioni fatte da Veronica, in queste ore anche un'altra ex dama del trono over si è scagliata contro il cavaliere.

Trattasi di Pamela la quale, sempre sui social, ha messo in discussione l'atteggiamento e il modo di fare del cavaliere, ammettendo di non credere neppure al pianto che lo ha visto protagonista nel corso delle ultime puntate, al cospetto di Maria De Filippi e Gianni Sperti.