Mancano poche ore alla messa in onda su Canale 5 della sesta puntata di Amici: da un paio di giorni, però, in rete sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio, soprattutto i nomi dei ragazzi che sono finiti a rischio eliminazione. Cricca e Ramon si sono giocati l'unico posto disponibile per il 7° serale e, voci ancora tutte da confermare, sostengono che a conquistarlo sarebbe stato il cantante di Lorella Cuccarini.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

Da qualche ora stanno impazzando in rete le indiscrezioni sul verdetto di Amici del 22/04, quello che la giuria ha emesso giovedì scorso ma che i fan ancora non conoscono con certezza.

Stasera, dunque, su Canale 5 andrà in onda l'unica parte della sesta puntata del talent di cui non sono ancora trapelate anticipazioni sicure: chi è stato eliminato tra Cricca e Ramon?

Chi ha assistito alla registrazione del 20 aprile, infatti, ha raccontato che il cantante e il ballerino sono finiti a rischio dopo una gara lunga e ricca di discussioni.

I professori si sono esposti tanto per difendere i loro allievi e cercare di promuoverne il più possibile al prossimo appuntamento, che è quello che precede la semifinale della 22esima edizione.

I gossip su chi ha lasciato Amici

Nella 6^ puntata di Amici c'è stata una lite tra Celentano e Malgioglio sulla versatilità di Ramon: il giudice ha commentato le esibizioni dell'allievo definendole tutte uguali a sé stesse, mentre la maestra Alessandra ha difeso sia il giovane che le coreografie che esegue da quando è iniziata la fase serale.

Nonostante le parole della professoressa di classico, il danzatore della sua squadra è finito al ballottaggio dopo la prima manche: a lui si sono aggiunti Mattia dopo la seconda partita e Cricca dopo la terza.

Lo spareggio eliminatorio della serata, dunque, ha avuto come protagonisti tre alunni amatissimi dal pubblico: la giuria ha osservato con attenzione le performance dei ragazzi e ha scelto di salvare Zenzola.

Il latinista del team Arisa-Todaro, inoltre, ha ballato per tutta la sera senza la sua partner Benedetta: la giovane non era in studio perché nei giorni precedenti è stata colpita dall'influenza.

Tensioni nel cast di Amici

Anche se la sesta puntata di Amici non è ancora andata in onda, da qualche ora in rete sta impazzando un'insistente indiscrezione su come sarebbe andata a finire la sfida eliminatoria della serata.

Gli esperti di gossip e blogger Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni, infatti, sostengono che a lasciare la scuola sarebbe stato Ramon Agnelli. Il ballerino classico avrebbe perso il confronto diretto con Cricca, il cantante "pupillo" di Lorella che già nelle scorse settimane si è salvato battendo il compagno di classe Gianmarco.

Qualora le cose fossero andate realmente così, vorrebbe dire che il team Cuccarini-Emanuel Lo rimarrebbe l'unico con 3 talenti su cui puntare nella settima registrazione (fissata per giovedì prossimo): Arisa-Todaro sono già a due (Wax e Mattia unici rappresentanti di questa squadra già da sabato scorso), Zerbi-Celentano starebbero per scendere da 3 a 2 se l'eliminato di stasera sarà davvero Ramon.

Per quanto riguarda gli ospiti di sabato 22 aprile, le anticipazioni fanno sapere che sono: Gaia Gozzi (la cantante che ha vinto la 20esima edizione del talent-show di Maria De Filippi) con il nuovo singolo "Estasi", e il comico romano Enrico Brignano con un monologo.

A fine puntata il cast del serale sarà composto da 7 alunni: Isobel, Maddalena e Mattia per la categoria danza, Angelina, Wax e Aaron per il canto e il vincitore del ballottaggio tra Cricca e Ramon.