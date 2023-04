Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso della settimana che va dal giorno 1 al 5 maggio, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su Vittorio. L'inaugurazione della galleria di moda concorrente al suo atelier è vicina. Pertanto, deve trovare alla svelta un modo per tenerle testa e per non rischiare di perdere la clientela. Difatti, siccome ci tiene molto al suo magazzino, si mette subito all'opera.

Di recente ha anche avviato una collaborazione con l'azienda di Ezio per confezionare gli abiti da sposa.

Vittorio prosegue le indagini al Paradiso delle signore

Nel corso dei prossimi episodi de il Paradiso delle signore, continuano le indagini sull'incendio alla fabbrica e Vittorio, man mano che vengono fuori nuove informazioni, è sempre più sospettoso nei confronti di Tancredi. Nel frattempo, Marco annuncia di aver intenzione di recarsi nuovamente in America per un lavoro che gli è stato offerto.

Intanto, Clara e Alfredo si impegnano per far ingelosire particolarmente Irene, la quale, però, nonostante le ribolla il sangue nelle vene, preferisce fingersi indifferente per orgorglio personale.

Tuttavia, medita un piano per scoprire se tra loro ci sia realmente del tenero. Successivamente, Agnese annuncia ufficialmente di voler lasciare il Paradiso e vorrebbe che Armando la seguisse in Inghilterra. Però, lui non è molto convinto della cosa.

Improvvisamente, Gemma sviene sul posto di lavoro e, quindi, non può più nascondere la sua gravidanza.

Pertanto, è costretta a rivelare la verità alle sue colleghe. Intanto, Salvo inizia a guardare Elvira con occhi del tutto diversi.

Mentre Vittorio è impegnato a contrastare la nuova concorrenza. La Galleria Milano Moda sta per aprire, pertanto il pubblicitario del Paradiso ha in mente un'idea per tenerle testa: lanciare una linea di abiti maschili.

Successivamente, per allontanare Ludovica dal suo ex fidanzato, Ferdinando propone un matrimonio-lampo.

Intanto, Ezio viene a conoscenza della verità: Veronica ha sempre saputo della sua relazione con Gloria. Perciò, capisce che questo è il motivo per cui quest'ultima ha deciso di lasciare la città. Difatti, è sicuro che si sia trattata di una scelta obbligata e, ora, non vuole più fingere con la sua compagna. Il suo amore, infatti, è scemato.

L'inaugurazione della concorrenza del Paradiso delle signore

Dopo aver chiarito con il magazziniere, Irene ha capito cosa vuole realmente da lui. Nel frattempo, però, Clara soffre in silenzio. Poco dopo, arriva il momento dell'inaugurazione della Galleria Milano Moda.

Tuttavia, sorge un problema improvviso e Matilde decide di chiedere aiuto a Vittorio. Questi, poco prima del grande evento, fa gli auguri alla giovane Frigerio. Purtroppo, però, Tancredi assiste alla scena e percepisce una strana intesa che lo manda su di giri. Dopo varie indagini, il pubblicitario del Paradiso delle signore scopre qualcosa di veramente importante sul primogenito della famiglia Di Sant'Erasmo ed è indeciso se rivelare tutto alla moglie.

Intanto, Gemma non vuole rivelare la verità a Marco sulla sua gravidanza, ma quest'ultimo nutre comunque dei sospetti su tutta questa situazione. In particolar modo, è alquanto indispettito da Roberto. Successivamente, Marcello fa ritorno in città dopo il suo viaggio a Ginevra.

Fortunatamente, nel corso del soggiorno, è riuscito a rintracciare Adelaide, ma adesso porta con sé il segreto che gli ha rivelato. Inoltre, il giovane Barbieri decide di fare un enorme regalo a Salvo: pagare tutte le cambiali arretrate della Caffetteria. Felicissimo, Amato festeggia e, per l'occasione, chiede finalmente ad Elvira di uscire.

Dopo il suo ritorno, Marcello vuole vedere Ludovica, ma resta sorpreso perché scopre che quest'ultima si è sposata. Intanto, Marco vuole chiarirsi con Roberto e si dichiara apertamente a Gemma. Quest'ultima, quindi, non riesce più a nascondere la verità e gli rivela che il bimbo che porta in grembo, in realtà, è suo.

Nel contempo, Maria viene a conoscenza dei diversi problemi che sta riscontrando l'azienda di Vito in Australia.

Pertanto, dopo un'attenta riflessione, prende una decisione che potrebbe scombussolare particolarmente il loro futuro. Infine, durante l'inaugurazione della Galleria Milano Moda, Vittorio dà soltanto un'ultima occhiata all'interno e poi sparisce nel buio.