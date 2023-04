Terminate le riprese, stanno iniziando a trapelare le anticipazioni del 4° serale di Amici 22: nel pomeriggio, infatti, è stata registrata la puntata che sarà trasmessa in tv sabato 8 aprile. Il pubblico che era in studio oggi, dunque, sta raccontando cosa è accaduto tra le tre squadre del cast, a partire dai nomi degli allievi che sono finiti a rischio eliminazione. Alessio e Mattia sono stati protagonisti del ballottaggio, ma il verdetto rimarrà in sospeso fino alla sua messa in onda su Canale 5.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Con l'uscita di Samu alla terza puntata di Amici, il numero degli allievi in gara al serale è sceso a 10: alla registrazione che si è svolta giovedì 6 aprile, infatti, hanno partecipato 5 cantanti e 5 ballerini.

La giuria composta da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré ha visto e valutato le esibizioni di tutti i ragazzi del cast, arrivando a esprimere preferenze a favore di una squadra piuttosto che di un'altra.

I talenti si sono confrontati in tre diverse manche, eseguendo sul palco canzoni e coreografie assegnate dai professori durante la settimana.

Neppure oggi sono mancati i "guanti di sfida" e le discussioni tra gli insegnanti che li hanno proposti: Emanuel Lo e Alessandra Celentano, in particolare, in questi giorni hanno dato vita ad un botta e risposta a distanza a suon di balletti che Maddalena e Ramon hanno dovuto preparare per dimostrare di essere "versatili".

Le preferenze della commissione esterna di Amici

Già a partire dalla scorsa settimana, la produzione di Amici ha deciso di ridurre le eliminazioni da due a una per puntata.

Il meccanismo della registrazione del 6 aprile, dunque, è stato lo stesso di sabato scorso: le squadre si sono sfidate in tre manche, al termine delle quali sono venuti fuori i nomi dei ragazzi a rischio.

La commissione esterna ha rivisto sul palco i talenti protagonisti del ballottaggio, dopodiché è stata chiamata a esprimere una preferenza tra loro.

Finite le esibizioni sui "cavalli di battaglia", Alessio e Mattia sono rientrati in casetta assieme ai compagni e lì hanno atteso il verdetto del loro spareggio.

Il pubblico in studio, dunque, è andato via senza sapere il nome dell'eliminato del 4° appuntamento serale: questo importante dettaglio sarà svelato solo alla fine della puntata che andrà in onda l'8/04 su Canale 5.

Tensioni tra i protagonisti di Amici

Essendo sempre meno, in settimana i ragazzi di Amici hanno dovuto preparare tante esibizioni per la quarta puntata del serale.

Maddalena, per esempio, ha ricevuto ben tre "guanti di sfida" durante la settimana: due sulla "versatilità" contro Ramon, e uno sulla capacità di spaziare sui vari generi di danza contro Mattia (suo ex fidanzato).

Per quanto riguarda i cantanti, Zerbi ha chiesto un ennesimo faccia a faccia tra Aaron e Wax: il professore vuole dimostrare che l'alunno di Arisa non saprebbe cantare e che le sue performance sarebbero solo "fumo negli occhi" ma nulla di concreto.

Un momento ormai irrinunciabile, è il "guanto dei prof" che Maria De Filippi lancia tra la seconda e la terza manche della serata: i capitani delle tre squadre del cast si confrontano su una tematica scelta dalla produzione e spetta alla giuria emettere il verdetto a favore della coppia migliore.

Tornando alla gara tra i titolari della scuola, giovedì 6 aprile c'è stato un altro ballottaggio inaspettato dopo quello della scorsa settimana tra Samu e Wax.

Nei giorni che mancano alla messa in onda della puntata su Canale 5, i fan cercheranno di scoprire se a lasciare la scuola è stato Alessio oppure Mattia.