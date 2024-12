Kemal denuncerà Emir che dovrà rispondere dei suoi reati nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che dopo l'udienza Emir rientrerà in casa sconfitto e affronterà Mujgan: "Sono in bancarotta, hai vinto mamma". La donna si sentirà ferita dalle parole di suo figlio, ma non riuscirà a fargli capire che fa tutto per il suo bene. Emir, inoltre, minaccerà Kemal: "Ho preparato il tuo regalo di nozze", ma lui non si lascerà intimorire.

La rivincita di Kemal e il declino di Emir

La tenacia di Emir verrà messa a dura prova da Kemal che metterà il suo rivale di fronte a un bivio: dovrà scegliere se salvare il suo cognome e la Holding Kozcuoğlu oppure restare il marito di Nihan.

Emir non avrà scelta e dovrà rinunciare a sua moglie firmando il divorzio, ma questo non basterà a farlo arrendere. Kozcuoğlu ordinerà ad Asu di introdursi in casa di Leyla e toglierle la vita. La sorella di Emir eseguirà il suo ordine, ma invece di andare da Leyla andrà da Nihan con l'intento di liberarsi di lei. Fortunatamente nessuno si farà male, ma Leyla verrà incarcerata per aver difeso la vita di Nihan e Asu verrà riportata in manicomio. Kemal non la farà passare liscia a Emir e verrà meno al loro patto, portando alla polizia tutti i documenti per provare gli imbrogli della Holding Kozcuoğlu e mandare in carcere Emir. La decisione del giudice sarà alquanto deludente per Kemal, perché Kozcuoğlu otterrà la liberta fino al processo con il divieto di lasciare il paese.

Dopo l'udienza ci sarà un duro faccia a faccia tra Kemal ed Emir che non perderà occasione per minacciarlo. "Pensi che il tuo sia un lieto fine?" dirà, "Ho preparato il tuo regalo di nozze", avvertirà Emir. Kemal ribadirà che sposerà Nihan e nessuno potrà separarli, ma in cuor suo saprà che dovrà stare molto attento.

La festa per Nihan a un passo dalle nozze

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Emir tornerà a casa sconfitto e sfogherà anche con sua madre la sua frustrazione. "Sono in bancarotta, hai vinto mamma", dirà a Mujgan. "Non ho mai voluto ferirti", risponderà la donna dispiaciuta per suo figlio. Emir andrà in camera a cercare Zeynep e noterà che la donna ha cambiato stanza, come aveva fatto Nihan.

"Non vivrò una vita sul fantasma di Nihan", dirà Zeynep facendo capire a Emir che ormai è stanca di essere umiliata con un sentimento non ricambiato. Nel frattempo Nihan, ignara di tutto, rientrerà in casa e troverà una festa a sorpresa per lei.

Emir non vuole rinunciare a Nihan

Nelle puntate in onda in Italia, Emir ha punito severamente Nihan per essere andata al matrimonio di Leyla e Ayhan con Kemal. Kozcuoğlu ha aspettato sua moglie al suo rientro e l'ha rimproverata duramente, mettendole anche le mani addosso per la prima volta. Il comportamento di Emir ha terrorizzato Vildan che non ha esitato a colpirlo con un vaso per difendere sua figlia. Kozcuoğlu ha cacciato di casa sua suocera e ha chiuso Nihan a chiave nella sua stanza, tenendola prigioniera.

Kemal è corso a villa Kozcuoğlu per salvare Nihan, ma alla fine la polizia ha arrestato lui per violazione di domicilio. Emir sta facendo di tutto per tenere legata a sé Nihan con la forza, ma tutti sono contro di lui, persino sua madre Mujgan.