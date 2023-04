Continua la protesta di Mattia per l'uscita di Samu da Amici: nel corso del daytime del 3 aprile, infatti, l'allievo si è lamentato dell'atteggiamento di alcuni compagni di classe, secondo lui non realmente dispiaciuti per l'eliminazione del giovane Segreto. Mentre gli altri analizzavano la terza puntata del serale, poi, Zenzola ha precisato di non avercela con Wax ma di considerare il ballottaggio di sabato scorso un'ingiustizia e un'"offesa" al vero talento.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Il pomeridiano di Amici di lunedì 3 aprile è stato interamente dedicato a quello che è successo in casetta dopo la terza puntata: i telespettatori hanno assistito al saluto di Samu ai compagni, ma anche alla reazione che il giovane ha avuto alla notizia che una prestigiosa scuola di danza newyorkese gli ha regalato una borsa di studio di un anno.

"Lo scorso settembre ero a Monreale, e il prossimo settembre sarò a New York", ha detto il ragazzo tra le lacrime e tra gli applausi dei compagni.

Tra i titolari che hanno preso male l'eliminazione del ballerino hip-hop, c'è sicuramente Mattia: il latinista si è esposto più volte per dirsi contrariato dal verdetto della giuria e dall'uscita così precoce di uno dei talenti a suo parere più meritevoli di quest'edizione.

Le parole del protagonista di Amici

Quando il danzatore hip-hop ha lasciato la casetta, Mattia si è sfogato con Alessio e ha attaccato alcuni compagni.

"Io non riesco a vedere persone che piangono per Samu e dopo un minuto ci sono risate e scherzi", ha sbottato Zenzola davanti alle telecamere.

Il giovane non ha fatto i nomi degli allievi che secondo lui non stavano soffrendo realmente per l'eliminazione del siciliano, ma poco dopo ha fatto una precisazione che ha spiazzato il pubblico.

"Io sono contento che Wax è rimasto, non ce l'avevo con lui prima", ha spiegato il latinista nel momento in cui tutti stavano commentando i voti che la giuria ha assegnato durante la terza puntata serale di Amici 22.

Il cantante di Arisa ha lanciato un'occhiata di intesa al compagno di squadra, confermando che le sue parole non l'avevano ferito perché anche lui sapeva che erano rivolte ad altri.

I fan sospettano che Mattia avesse nel mirino altri titolari che secondo lui meritavano di uscire prima di Samu, ma il diretto interessato non l'ha mai detto esplicitamente.

La stoccata della cantante di Amici

Tutti i ragazzi ancora in gioco hanno commentato la terza puntata serale dicendosi sconvolti per come è andata a finire.

Angelina, in particolare, si è fatta portavoce del pensiero di molti allievi ma anche di gran parte del pubblico quando ha esclamato: "Questo è stato il peggior ballottaggio del mondo".

Anche se è contenta che Wax si sia salvato, la figlia di Mango non ha nascosto il dispiacere che ha provato nel veder andare via un talento puro come Samu.

Mancano pochi giorni alla registrazione del quarto appuntamento in prime time con Amici (previsto per giovedì 6 aprile), e i fan stanno già facendo delle ipotesi su chi potrebbe finire a rischio eliminazione.

Visto che ad abbandonare la scuola sarà soltanto una persona, i candidati al prossimo ballottaggio potrebbero essere: Federica e Alessio per il team Arisa-Todaro, Ramon per Zerbi-Celentano, Cricca per Cuccarini-Emanuel Lo.

Difficile pensare che Aaron, Isobel, Maddalena, Mattia e Angelina possano finire allo spareggio, soprattutto a fronte dei pareri positivi che i giudici hanno espresso su di loro sin dall'esordio. Un discorso diverso, invece, va fatto per Wax: il cantante è stato ad un passo dall'addio sabato scorso e gli spettatori non escludono che potrebbe accadere anche questa settimana.