La gara di ballo che si è svolta nel corso del daytime di Amici del 5 aprile, è a due facce per il professor Todaro: i suoi allievi, infatti, si sono piazzati al primo e all'ultimo posto della classificata che ha stilato Marcello Sacchetta. La quasi imbattibile Isobel, dunque, stavolta si è aggiudicata la medaglia d'argento: Alessio Cavaliere ha vinto la sfida e i complimenti del giudice. Lanciando un nuovo "guanto di sfida", Zerbi ha provocato Wax chiedendogli di cantare "Se bruciasse la città" contro Aaron.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Nel giorno che precede una nuova registrazione (domani trapeleranno le anticipazioni del 4° serale di Amici), gli spettatori di Amici hanno assistito ad una insolita gara di ballo.

La prima parte del daytime del 5 aprile, infatti, è stata dedicata alle preferenze che Marcello Sacchetta ha espresso sui danzatori della scuola, il tutto dopo averli visti performare sul palco di un teatro vuoto.

Il giudice ha dato consigli a tutti i ragazzi della scuola, dopodiché ha letto la sua classifica delle esibizioni che gli sono piaciute di più.

Il coreografo ha messo all'ultimo posto Mattia, il latinista che per quasi tutta la durata del suo balletto ha guardato per terra e non la platea.

Anche Ramon non ha convinto tanto il giurato nelle emozioni che ha cercato di trasmettere danzando sulle note di "Ali" di Irama.

Il podio dei danzatori di Amici

Grazie ad una coreografia emozionante, Maddalena ha ottenuto il terzo posto nella gara di ballo odierna.

Il giudice Sacchetta, però, ha spiazzato il pubblico di Amici assegnando la medaglia d'oro ad Alessio: il danzatore hip-hop ha battuto Isobel e si è guadagnato anche i complimenti di un professionista come Marcello.

L'allievo di Raimondo Todaro, dunque, arriva alla quarta registrazione del serale con un bel riconoscimento e con la consapevolezza che la collega di origini australiane non è "invincibile".

Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios domani sera, sveleranno i nomi dei ragazzi a rischio eliminazione: da sabato scorso, infatti, a lasciare la gara è un solo talento a settimana.

Il ballottaggio che pochi giorni fa è stato "fatale" a Samu, dunque, il 6 aprile avrà tre nuovi protagonisti: toccherà alla commissione esterna valutare la preparazione dei titolari in bilico e mandare a casa il meno convincente.

Chi rischia di lasciare Amici

Tra gli spoiler che circoleranno a partire dalla tarda serata di giovedì 6 aprile, potrebbe esserci anche quello del verdetto sul "guanto di sfida" che Zerbi ha lanciato in settimana a due allievi della categoria canto.

Rudy ha riproposto un confronto tra Aaron e Wax chiedendo a quest'ultimo: "Puoi cantarla una canzone come si deve o la tua bodyguard Arisa non è d'accordo? Fino ad ora ti sei salvato per il fumo che spargi negli occhi, ma adesso basta".

"Giù la maschera, io ti ho sgamato. Devi cantare Se bruciasse la città", ha scritto il professore in una lettera che è stata recapitata agli allievi nel corso del daytime odierno.

I fan di Amici pensano che dei 10 talenti ancora in gara (equamente divisi tra cantanti e ballerini), almeno 4 sarebbero a rischio uscita nella prossima puntata del serale: Federica e Alessio per Arisa-Todaro, Ramon per Zerbi-Celentano, Cricca per Cuccarini-Emanuel Lo.

I giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio dovranno scegliere il sesto eliminato tra i tre alunni che andranno al ballottaggio al termine delle manche della serata: il nome di chi lascerà il programma, però, sarà svelato soltanto sabato 8/04 quando la registrazione andrà in onda su Canale 5.