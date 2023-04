Terra Amara va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, il sabato alle 14:45 e la domenica alle ore 15 su Canale 5, ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler turchi anticipano che Hunkar consentirà a Zuleyha, mentre si troverà in galera, di vedere Adnan e Leyla. Demir scoprirà che la madre gli ha disobbedito e in preda alla rabbia deciderà di portare via i due bambini in un luogo segreto lontano da Cukurova, nascondiglio che non dirà nemmeno a Hunkar. Sermin, infine, farà visita in prigione a Zuleyha e si lascerà sfuggire che Yaman ha portato Adnan e Leyla fuori città, gettando nello sconforto più totale la donna.

Zuleyha sarà arrestata perché sparerà a Demir in pieno petto

Le anticipazioni turche di Terra Amara svelano che Demir si convincerà che Zuleyha stia intrattenendo una relazione extraconiugale con Yilmaz. Non potendo sopportare tale affronto, caccerà la moglie dalla tenuta vietandole, al contempo, di vedere sia Adnan che Leyla.

Zuleyha sarà esausta dai soprusi subiti e sparerà a Demir in pieno petto, venendo arrestata poco dopo per il tentato omicidio del marito. A Yaman servirà circa un mese per rimettersi in piedi dopo i colpi di pistola ricevuti.

L'equivoco sarà frutto di un nastro che ritrarrà Akkaya e Altun insieme, inviato da Mujgan a Demir.

Hunkar porterà Leyla e Adnan a far visita a Zuleyha in galera sfruttando l'assenza di Demir

Gli spoiler turchi della soap opera, che va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, evidenziano che Hunkar suggerirà al figlio di non compromettere ancora di più la già delicata posizione di Altun, al fine di evitare che gli abitanti della città scaglino la loro ira sui bambini.

Demir, però, non ascolterà il consiglio del genitore e si recherà in tribunale dove asserirà che Zuleyha gli ha sparato nell'intenzione di ucciderlo per farsi una nuova vita con Yilmaz.

La testimonianza di Demir contro Zuleyha peserà parecchio per il giudice, il quale deciderà di lasciare la donna in carcere finché non vi sia una sentenza definitiva.

Demir porterà Leyla e Adnan lontano da Cukurova

Hunkar, conscia che Demir sia andato fuori città per qualche ora, penserà bene di fare un piccolo regalo a Leyla e Adnan, portando i due bimbi a far visita in prigione ad Altun.

A Yaman non ci vorrà molto per scoprire che la madre lo abbia ingannato venendo meno al suo ordine di non portare i bambini da Zuleyha.

Dopo aver fatto una ramanzina a Hunkar, Demir preparerà le valigie e porterà Adnan e Leyla in un luogo segreto lontano da Cukurova.

Sermin, sapendo dell'iniziativa di Yaman, si lascerà sfuggire durante una visita a Zuleyha che l'uomo ha portato fuori città i suoi figli.