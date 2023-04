Il daytime di Amici che è andato in onda il 26 aprile, è iniziato con le pagelle dei giornalisti alle esibizioni della sesta puntata del serale. Wax ha ricevuto un 8 da un addetto stampa e un 2 da un altro: i commenti negativi che Grazia Sambruna ha fatto sul suo essere artista, hanno fatto sbottare l'allievo. Maria De Filippi è intervenuta immediatamente per spiegare al giovane cosa c'è dietro ad una critica del genere, l'ha calmato ed è anche riuscita a fargli chiedere scusa.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni della 7^ puntata del serale di Amici 22, i telespettatori sono stati aggiornati sulle reazioni che gli allievi in gara hanno avuto alle ultime pagelle dei giornalisti.

Se quasi tutti i titolari hanno ricevuto complimenti e consigli (soltanto Aaron è stato valutato con un 4 da una testata online), Wax è stato stroncato da Grazia Sambruna con il voto 2 e tanti commenti negativi che hanno "acceso" la rabbia del diretto interessato.

Dopo aver letto le pesanti critiche che parte della stampa ha fatto alle sue esibizioni del 6° appuntamento serale ("bulletto", "incomprensibile", "spocchioso anche con la sua prof Arisa", "incapace di trattare temi sensibili come quello di Ti regalerò una rosa"), il cantante della scuola è rimasto qualche secondo in silenzio e poi ha perso le staffe.

Con la voce rotta e le lacrime agli occhi, il titolare della scuola ha detto: "Ma come si permette di dire queste cose?

Non sa niente di me".

Le parole della conduttrice di Amici

Sono passati meno di sette giorni da quando Wax ha sbottato con la stampa nella casetta di Amici, e oggi la situazione si è ripresentata quasi allo stesso modo.

Dopo aver urlato contro la giornalista che ha bocciato in modo netto le sue ultime performance sul palco del serale, il cantante si è allontanato dai compagni e si è chiuso in camera da letto.

Maria De Filippi si è immediatamente collegata con il ragazzo e ha cercato di farlo ragionare: "Secondo te perché dice queste cose? Proprio perché non sa niente di te, si basa sul suo gusto e su quello che vede in tv. Ti fa arrabbiare che parli proprio di quella canzone, se ti avesse criticato sulle barre d'amore che scrivi non ti avrebbe fatto lo stesso effetto".

Le parole della presentatrice hanno calmato il giovane quasi all'istante, tant'è che dopo una breve conversazione lui si è addirittura scusato per le cose che ha detto preso dalla rabbia del momento.

Anche Angelina ha raggiunto Wax per rassicurarsi sul suo stato d'animo, confermando ancora una volta il grande affetto che nutre nei suoi confronti, lo stesso per il quale molti fan del talent-show sognano che diventino una coppia.

Ancora confronti tra i prof di Amici

Il daytime di Amici è proseguito con un nuovo "guanto di sfida" proposto dalla maestra Celentano in vista della settima puntata del serale (registrata il 27 aprile e trasmessa in tv sabato 29). Alessandra ha chiesto a Mattia di confrontarsi con Isobel su una coreografia di danza moderna ricca di tecnica e passi difficili: la professoressa ha punzecchiato Todaro perché la scorsa settimana rifiutato la sua prova per paura che il suo allievo si infortunasse.

Raimondo ha posto delle condizioni per questo faccia a faccia, ma la collega non le ha accettate definendo la sua richiesta "assurda".

Zenzola ha visto per ben due volte il suo tutor per cercare di capire come risolvere la situazione, ma i docenti hanno continuato a battibeccare a distanza tramite lettere.

"Il guanto così non è equo, è impari", ha commentato l'insegnante di latinoamericano nella parte finale del pomeridiano del 26 aprile.