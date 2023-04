Il 21 aprile è andato in onda un daytime di Amici in cui Wax è andato contro una giornalista che aveva "osato" esprimere giudizi negativi sulle sue ultime esibizioni. Dopo aver attaccato Cristiana Mariani sia a distanza sia al telefono, l'allievo ha dovuto replicare al rimprovero di Aaron: quest'ultimo ha etichettato come arrogante e insultante l'atteggiamento che il compagno di classe ha avuto con un'addetta stampa.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Continuano gli scontri in casetta tra due cantanti protagonisti della ventiduesima edizione di Amici: dopo aver litigato a causa dei "guanti di sfida" che proponevano i loro professori, Wax e Aaron si sono ritrovati a discutere per un altro motivo.

Nel corso del pomeridiano che è stato trasmesso in tv venerdì 21 aprile, Maria De Filippi ha letto ai ragazzi le pagelle dei giornalisti sulle loro esibizioni del 5° serale.

Quasi tutti sono stati un po' criticati (anche Angelina per la prima volta), ma l'unico ad aver reagito con rabbia è stato il cantante di Arisa.

"Quando lo ascolto mi sembra di parlare al telefono con qualcuno che non ha campo, solo che lui è 100% autotune. La sua voce ha un segnale disturbato", sono queste le parole di Cristiana Mariani che hanno fatto perdere le staffe all'allievo della scuola.

Il confronto telefonico ad Amici

"Ma vatti a compare un gelato Cristiana, lo offro io", ha sbottato Wax nel corso del daytime di Amici che è andato in onda il 21 aprile.

Sempre rivolgendosi a colei che ha criticato le sue due esibizioni della quinta puntata serale, il cantante ha detto: "Anche io posso fare il giornalista. Per scrivere queste cose basta la quinta elementare. Comunque vorrei sentirla a voce".

Maria si è subito messa a disposizione del ragazzo e il giorno dopo ha acconsentito a metterlo in contatto telefonico con l'addetta stampa Mariani.

Il dialogo che hanno avuto i due è stato pacifico, anzi la donna si è anche scusata se le sue parole hanno ferito il protagonista del talent-show.

"Non dico che tu non mi piaci, non mi sono piaciute quelle esibizioni. Se reagisci così, significa che sei un artista", ha aggiunto la giornalista prima di promettere a Wax che sarà in prima fila a uno dei concerti che farà dopo il programma.

Il parere del titolare di Amici

Terminato il confronto telefonico tra i due, Aaron (che poco prima era stato bocciato da De Devitiis nella gara inediti di Amici) ha tuonato: "Ma perché non ci ho pensato prima a mandare tutti a quel paese anch'io?".

"Questo è un insegnamento sbagliato. Non posso credere a quello che ho sentito", ha detto ancora il giovane mentre Wax si professava contentissimo per come era andata la chiacchierata con Cristiana Mariani.

Il cantante di Zerbi ha definito "arrogante" il comportamento del compagno di classe, soprattutto perché messo in atto nei confronti di una professionista che ha solo fatto il suo lavoro e dovrebbe essere libera di giudicare positivamente o negativamente tutto quello che vede.

"Tu l'hai insultata e non si fa. Noi siamo qui per crescere e imparare", ha concluso Aaron nello sfogo che è andato in onda alla fine dello speciale di Amici che ha preso il posto del consueto appuntamento con Uomini e Donne delle ore 14:45.

Sabato 22 aprile sarà trasmessa in tv la sesta puntata del serale, al termine della quale sarà ufficializzato il nome dell'eliminato tra Cricca e Ramon. In rete, ma soprattutto sui social network, si vocifera che a perdere il ballottaggio sarebbe stato il ballerino classico che la maestra Celentano ha voluto fortemente nella scuola a settembre e che ha difeso ha spada tratta fino all'ultima registrazione.