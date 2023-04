Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della giornata di venerdì 7 aprile 2023. Le novità riguarderanno in primis il palinsesto del pomeriggio, dove ci sarà spazio per un po' di modifiche e cambiamenti.

A subire uno slittamento ad esempio, sarà l'appuntamento con Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone mentre quello con Il Paradiso delle signore 7 risulta "graziato" da questi cambiamenti legati alla fascia del primo pomeriggio.

Il Paradiso delle signore non si ferma: cambio programmazione Rai 7 aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo venerdì 7 aprile, sarà legato alla fascia del primo pomeriggio dove alle 14 non ci sarà il consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno.

La trasmissione presentata da Serena Bortone slitterà alle 15:20 per lasciare spazio ad uno speciale della trasmissione religiosa A sua immagine, dedicata al Venerdì Santo.

Il pomeriggio di Rai 1, però, non farà a meno dell'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7: la soap opera sarà regolarmente in onda nella fascia del primo pomeriggio e proseguirà in prima visione assoluta anche in questo venerdì di festa.

Gemma cambia idea su Marco nella nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 7 aprile

Le anticipazioni riguardanti questo nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore di venerdì 7 aprile 2023 rivelano che Francesco uscirà allo scoperto con i suoi amici, circa i veri sentimenti che nutre nei confronti di Maria.

A tal proposito, quindi, Clara lo spronerà a non farsi problemi e quindi a confessare apertamente quello che prova alla giovane stilista, approfittando anche della situazione di stallo che si è venuta a creare con Vito, dato che ormai i due si trovano ai ferri corti.

Tuttavia, questa scelta non sarà appoggiata da Salvo, il quale sosterrà che non sia il momento giusto per farsi avanti con Maria.

Occhi puntati anche su Gemma che, nel corso di questo nuovo appuntamento con la soap, si renderà conto che i suoi sentimenti nei confronti di Marco sono cambiati e ormai lo considera solo un amico.

Salta Soliti Ignoti con Amadeus: cambio programmazione Rai del 7 aprile

E poi ancora, il cambio programmazione Rai del prossimo venerdì 7 aprile, porterà anche alla cancellazione di un altro appuntamento seguitissimo del daytime della rete ammiraglia.

Trattasi de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus in onda tutte le sere con grande successo di ascolti e punte di oltre cinque milioni di fedelissimi spettatori e picchi del 25% di share.

Ebbene, questo venerdì sera non ci sarà spazio per la messa in onda dei Soliti Ignoti su Rai 1, dato che al suo posto è in programma una puntata speciale di Porta a Porta e poi, a seguire, ci sarà il consueto rito del venerdì Santo con la Via Crucis, presieduta da Papa Francesco.