Cosa succede tra Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi? Al termine del Grande Fratello Vip 7 i due ex coinquilini non hanno ancora avuto modo di vedersi. Al momento non è chiaro se sia un allontanamento dovuto agli impegni della vita quotidiana o se ci si trovi davanti ad una rottura decisa da entrambi. All'interno della casa di Cinecittà il duo Donnamaria-Tavassi si era promesso di mantenere l'ottimo rapporto di amicizia anche al di fuori. Ad analizzare la situazione Novella 2000.

Amicizia al capolinea?

Come risaputo, Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7 poche settimane prima della finale.

Notificato l'atto di squalifica i suoi compagni d'avventura compreso Edoardo Tavassi gli avevano tuttavia promesso di rivedersi appena sarebbe terminato il programma.

Il giorno della finale del Reality Show, Donnamaria non era presente a causa del provvedimento disciplinare che lo aveva colpito durante il gioco: nel momento in cui sono partiti i festeggiamenti per il vincitore (Nikita Pelizon), Edoardo è però entrato in studio provvedendo anche a scattarsi un selfie con l'amico Tavassi. Successivamente però i due ex coinquilini non si sono più mostrati insieme sui social. Sebbene entrambi abbiano iniziato a seguire l'account Instagram l'uno dell'altro al momento non c'è stata alcuna reunion.

A questo punto i fan si stanno domandando se l'amicizia tra i due ex "vipponi" sia giunta o meno al capolinea.

Le ipotesi del web su Donnamaria e Tavassi

La teoria più accreditata al momento sui social sostiene che l'amicizia tra Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi potrebbe essere andata compromessa a causa del pessimo rapporto delle rispettive fidanzate.

Secondo quanto riportato da Biago D'Anelli, dopo la proclamazione del vincitore del Grande Fratello Vip 7 dietro le quinte ci sarebbe stata anche una discussione piuttosto accesa tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, per l'appunto le compagne dei due.

Tavassi e Micol: chi era presente alla festa di coppia?

Terminata l'esperienza al Grande Fratello Vip 7, la famiglia di Edoardo Tavassi ha deciso di organizzare una festa.

Da quanto è emerso dai video pubblicati su Instagram da Guendalina Tavassi, ai festeggiamenti hanno preso parte Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Luciano Punzo, Milena Miconi e alcuni amici di Edoardo tra cui Giada De Blanck e Guenda Goria. Tra questi erano presenti anche Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni ma non Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.