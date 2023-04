Chi è la scelta finale di Lavinia Mauro a Uomini e donne? Questo sabato 1° aprile è stata registrata la fatidica e attesa puntata dedicata all'addio della tronista romana.

Dopo diversi mesi di permanenza in trasmissione, per lei è giunto il momento di congedarsi dalla trasmissione, svelando ufficialmente il nome della persona che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Lavinia ha fatto la sua scelta finale: anticipazioni Uomini e donne registrazione 1° aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne di questo sabato 1° aprile 2023 rivelano che Lavinia Mauro ha coronato il suo sogno d'amore.

La tronista ha fatto la sua scelta finale ed ha deciso di uscire di scena dallo studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi assieme ad Alessio Corvino.

E' stato lui ad avere la meglio e quindi ad aver fatto breccia nel cuore della tronista, convincendola ad intraprendere insieme un percorso fuori dallo studio tv del talk show Mediaset.

Alessio Campoli rifiutato alla scelta: anticipazioni Uomini e donne

Niente da fare per Alessio Campoli, l'altro pretendente che era giunto al rush finale di questa avventura, il quale ha dovuto fare i conti con un sonoro rifiuto da parte di Lavinia.

Una scelta in parte annunciata, dato che lo stesso Campoli aveva più volte ammesso di essere scettico e titubante sul fatto che sarebbe riuscito ad avere la meglio al rush finale.

E, tenendo conto che questa per lui era già la seconda esperienza come corteggiatore a Uomini e donne, non si esclude che in vista della prossima edizione, Maria De Filippi possa dargli la possibilità di salire sul trono e avere così un'ulteriore chance per mettersi in gioco e cercare la donna della sua vita.