Gli avvenimenti della soap opera di origini turche Terra Amara continuano a essere drammatici. Nei nuovi episodi in onda su Canale 5, Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) non accetterà la volontà di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) di divorziare. Rassegnata al suo destino e non riuscendo a sopportare quindi il pensiero di non avere al suo fianco il marito, la dottoressa tenterà il suicidio.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir ricoverato in ospedale, Zuleyha finisce in carcere

Nelle prossime puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, non entrerà in crisi soltanto il matrimonio di Demir (Murat Ünalmış) e Zuleyha (Hilal Altınbilek).

Secondo le anticipazioni tutto comincerà quando Yaman riceverà un filmato in forma anonima da Mujgan, che vedrà protagonisti Altun e Yilmaz. Demir dopo aver minacciato di porre fine all’esistenza della moglie la caccerà via dalla tenuta allontanandola dai figli Leyla e Adnan: il ricco imprenditore accuserà Zuleyha di aver intrapreso una relazione extraconiugale con Akkaya.

A questo punto Altun tenterà di farla finita cospargendosi il corpo di benzina: a evitare una tragedia ci penserà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) mettendola in salvo. Dopo essersi scontrata con la rivale Mujgan, la protagonista principale della telenovela si impossesserà della pistola di Fekeli e sparerà diversi colpi contro Demir: a causa delle gravissime ferite riportate al petto, Yaman verrà ricoverato in ospedale d’urgenza e sottoposto a un intervento.

Zuleyha invece finirà dietro le sbarre del carcere per aver ridotto in fin di vita il marito.

Yilmaz vuole divorziare, Behice salva la vita alla nipote Mujgan

Intanto Yilmaz getterà nello sconforto totale Mujgan, quando le dirà di voler divorziare quest’ultima non ascolterà affatto il consiglio della zia Behice (Esra Dermancıoğlu), che la spingerà ad accettare la richiesta di divorzio del consorte per avere dei benefici economici e immobiliari.

Mentre Akkaya sarà deciso a far scagionare la sua ex fidanzata Zuleyha, la dottoressa Hekimoğlu commetterà una pazzia nell’istante in cui capirà di non avere alcuna possibilità per riappacificarsi con il marito: in particolare la donna tenterà il suicidio, dopo aver affidato il figlio Kerem Alì a Behice appositamente per rimanere da sola.

Dopo aver scritto una lettera d’addio a Yilmaz giurandogli amore eterno, la dottoressa entrerà in una vasca da bagno piena d’acqua e si taglierà i polsi con una lametta. Fortunatamente Mujgan sfuggirà alla morte grazie al provvidenziale intervento di sua zia, che rientrerà a casa per prendere il biberon del nipotino.