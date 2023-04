Come finisce La Sposa con Serena Rossi? Cosa succederà nella terza e ultima puntata della serie tv riproposta in queste settimane nel prime time della rete ammiraglia Rai?

I colpi di scena non mancheranno e, nel corso della puntata conclusiva, si assisterà alla dipartita di uno dei personaggi chiave di questa fiction: trattasi di Italo, interpretato dall'attore Giorgio Marchesi.

Come finisce la prima stagione de La Sposa con Serena Rossi

Nel dettaglio, dopo lo straordinario successo di ascolti ottenuto con il passaggio in prima visione assoluta, la Rai ha scelto di riproporre le puntate de La Sposa in prime time, dal 16 aprile in poi.

I colpi di scena non mancheranno e nel corso dell'ultima puntata, a tenere banco sarà un clamoroso incendio che finirà per stravolgere per sempre la vita dei protagonisti.

Le fiamme divamperanno all'interno della tenuta e metteranno in serio pericolo la vita del piccolo Paolino, che proprio in quel momento si trovava lì.

La reazione di Italo non si farà attendere: l'uomo per mettere in salvo la vita di suo figlio, non si farà problemi a sfidare le fiamme.

Nell'ultima puntata della fiction, si assisterà così alla morte di Italo: per lui non ci sarà nulla da fare a causa delle ferite e delle ustioni riportate durante il suo eroico tentativo di mettere in salvo il bambino.

Maria, invece, si ritroverà ricoverata in ospedale e si preparerà ad affrontare l'ennesima battaglia che la vedrà protagonista nel finale di questa prima stagione della fiction.

Maria scopre di aspettare un figlio: come finisce La Sposa su Rai 1

Sì, perché la donna dovrà lottare per riuscire ad ottenere l'affidamento del piccolo Paolino, che nel frattempo è stato rinchiuso in un orfanotrofio dopo la morte del padre Italo.

A darle forza, una notizia inaspettata: Maria, dopo la morte del suo amato, scoprirà di essere incinta e a quel punto tirerà fuori tutta la forza necessaria per far sì che le sue battaglie non restino inascoltate.

Nel finale della prima serie de La Sposa, si assisterà alla nascita della figlia di Maria e in più la donna riuscirà ad ottenere anche l'affido del piccolo Paolino, che potrà finalmente stare con lei.

Non ci saranno le nuove puntate de La Sposa 2 con Serena Rossi

In attesa di vedere il finale di sempre della prima stagione, possiamo anticiparvi che non ci sarà una seconda stagione de La Sposa.

Stando a quanto apprende Blasting News, la fiction con Serena Rossi non tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024: la Rai ha scelto di non proseguire questo racconto, nonostante lo straordinario successo che la serie aveva ottenuto con il passaggio in prima visione assoluta.