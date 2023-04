Con ormai alle spalle la finale del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno ripreso il proprio posto al di fuori, tornando così alla vita di tutti i giorni. E' il caso anche di Daniele Dal Moro, che ospite in una room di Twitter ha parlato del suo rapporto con Oriana Marzoli partendo dal principio. L'imprenditore veneto ha così rivelato di non saper dire se si sia trattato di un colpo di fulmine asserendo comunque di aver compreso praticamente subito di provare un forte interesse per la venezuelana.

Le dichiarazioni di Dal Moro

L'organizzatore della room di cui si parlava pocanzi, ha dunque espressamente chiesto a Daniele se quello con Oriana fosse stato un colpo di fulmine: "Non lo so.

Io sono uno di quelli a cui i sentimenti crescono col tempo, sicuramente da subito ho visto che mi piaceva. Quello sì, ma proprio dai cinque, dieci minuti - ha risposto al riguardo, analizzando poi il proseguo dei successivi passi - Poi chiaramente è una cosa che cresce ma è difficile da spiegare. Passare così tanto tempo con una persona 24 ore su 24 in un contesto così particolare comunque ti dà modo di legarci molto in fretta rispetto a ciò a cui una persona è abituata a fare fuori'.

Daniele e Oriana: continua il tour nella Capitale

A causa della squalifica dal Grande Fratello Vip 7, Daniele non ha potuto presenziare in studio durante la finale. Tuttavia, al termine dei festeggiamenti ha deciso di andare a prendere Oriana al di fuori degli studi di Cinecittà.

Dal 3 aprile dunque, i due ex gieffini non si sono più separati neanche per un'istante: la coppia ha trascorso la prima notte in hotel insieme andando a dormire, per ammissione di Oriana stessa, alle 9 del mattino, mentre il giorno seguente ne ha approfittato per lanciarsi in un tour di Roma alla scoperta dei luoghi più belli della capitale: l'altare della Patria, il Colosseo, la fontana di Trevi.

Oriana Marzoli riceve alcuni regali dagli 'Oriele' dopo la finale

A vincere il gioco è stata Nikita Pelizon, Oriana ha disputato la finale ma non è riuscita dunque a trionfare riuscendo però, questo si, ad entrare nel cuore di moltissimi telespettatori del programma.

Al termine della finale, la 31enne ha così trovato fuori dagli studi di Cinecittà alcuni fan che hanno voluto porgerle dei regali: ad attenderla in primis un mazzo di fiori e una cornice con una foto di lei e Daniele mentre si trovavano nella casa di Cinecittà, un gesto che ha colpito la Marzoli che si è così resa disponibile ad intrattenersi coi propri fan.