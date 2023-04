Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 13 e venerdì 14 aprile non mancheranno i colpi di scena.

Il grande magazzino milanese sarà sul punto di perdere il suo contabile Vito, ma la situazione prenderà tutt’altra piega grazie a Francesco, il quale metterà da parte i propri sentimenti per informare Maria sull’imminente partenza del contabile siciliano.

Mosso dalla ritrovata passione verso la contessa Di Sant’Erasmo, intanto Marcello vorrà raggiungerla, ma non potrà farlo quando scoprirà che la donna non si trova in Francia.

Nella puntata del 13/4 de Il Paradiso delle Signore Salvo e Palma dissuaderanno Francesco dal dichiararsi a Maria

Nell’episodio di giovedì 13 aprile a Il Paradiso delle Signore Vito Lamantia sarà a un passo da lasciare il suo ruolo di contabile e la notizia prenderà a circolare. Quando Francesco apprenderà che il suo rivale d’amore ha praticamente gettato la spugna con Maria, sarà sul punto di approfittare della situazione per dichiarare i suoi sentimenti alla sarta Puglisi. Salvatore Amato, però, non vedrà di buon occhio l’intenzione del giovane Rizzo e, insieme a Palma, cercherà di fargli cambiare idea.

Tra Ludovica e il suo ex Barbieri intanto si è registrato recentemente un riavvicinamento.

Complice l’assenza di Adelaide, Marcello ha avuto modo di correre in aiuto della giovane Brancia, aiutandola con dei problemi del Circolo. Ma a quanto pare tra i due le cose inizieranno a barcollare, in special modo quando la contessa Di Sant’Erasmo manderà un regalo al ragazzo.

Marcello riceverà un regalo da Adelaide

Il regalo di Adelaide avrà un effetto particolare su Marcello, il quale deciderà di frenare il rapporto con Ludovica e di concentrare la sua passione sulla contessa.

Marco avrà qualche sospetto sul fratello, in quanto sarà convinto che Tancredi abbia a che fare in un qualche modo con l’incendio che ha devastato la fabbrica dei Frigerio. Il maggiore dei Di Sant’Erasmo non potrà che negare ogni sospetto, ma ciò non basterà a impedire a Marco di telefonare al loro ex maggiordomo per ottenere delle informazioni su quanto avvenne in quella drammatica sera dell’incendio.

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore del 14/4 Marcello vorrà andare in Francia

Nell’appuntamento di venerdì 14 aprile de Il Paradiso delle Signore, si vedrà Marcello sul punto di partire per ricongiungersi con Adelaide a Lione, ma verrà a sapere che la contessa non si trova in terra francese.

Nel frattempo Francesco deciderà di dar retta a Salvo e sua madre, evitando di dichiararsi a Maria. Il ragazzo, inoltre, informerà la ragazza che Vito sta lasciando Milano per stabilirsi in Australia. Sarà in tale circostanza che la sarta di Partanna farà chiarezza sui suoi sentimenti verso Lamantia.

Vito non partirà, Tancredi riuscirà a ribaltare gli eventi in suo favore

Grazie a Maria Puglisi, la partenza di Vito verrà scongiurata e il grande magazzino milanese tornerà a fare affidamento su di lui come contabile.

Intanto Gemma e Marco si ritroveranno a chiacchierare, finendo per accrescere i dubbi nel ragazzo nei confronti di suo fratello maggiore. A questo punto Marco minaccerà di rivelare ciò che è accaduto veramente la sera dell’incendio, ma Tancredi riuscirà a ribaltare gli eventi in suo favore.