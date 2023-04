Nikita Pelizon è una delle finaliste del Grande Fratello Vip 7, ma il suo percorso sembra non essere stato gradito da tutti. In un'intervista rilasciata al settimanale Vero, Wilma Goich ha criticato duramente l'ex coinquilina, sostenendo che sia una persona falsa e costruita da testa a piedi. Inoltre la 77enne ha menzionato anche l'amicizia nata tra le mura della casa di Cinecittà fra la modella triestina e Antonella Fiordelisi.

Le dichiarazioni dell'ex concorrente

Wilma Goich all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 non ha mai legato con Nikita Pelizon.

Intervenuta dallo studio, l'ex concorrente ne aveva approfittato per lanciare un'ulteriore stoccata all'ex coinquilina.

Non contenta, Wilma è tornata ad attaccare la modella triestina in un'intervista: "Secondo me è finta. Cioè è costruita dalla punta della testa a quella dei piedi". Stando al suo punto di vista, Nikita sarebbe la persona "più cattiva" del Grande Fratello Vip 7.

Tra le pagine della rivista di cronaca rosa, Goich ha menzionato anche l'amicizia nata tra le mura di Cinecittà tra Nikita e Fiordelisi: "Ha vissuto appiccicata ad Antonella, quando si sono odiate per mesi".

Il percorso di Nikita Pelizon

Il modo in cui Nikita ha affrontato l'esperienza al Grande Fratello Vip 7 è stato oggetto di discussione sui social.

Scendendo nel dettaglio, c'è chi crede che la modella sia una persona educata e chi pensa che sia finta.

A pochi giorni dalla finale, sui social è apparso un video in cui si vede Pelizon ricevere una lettera dai suoi genitori mentre era impegnata a Pechino Express. Nella casa di Cinecittà, però, Nikita ha sempre raccontato di avere un rapporto conflittuale con i suoi.

Nonostante Nikita Pelizon sia un personaggio divisivo, stando ad alcuni sondaggi presenti sul web la modella è in lizza per vincere il programma condotto da Alfonso Signorini.

Wilma contro Antonella e Oriana

A finire nel mirino di Wilma Goich non è stata solo Nikita Pelizon. La 77enne in una precedente intervista aveva criticato duramente Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Per quanto riguarda la prima, l'ex gieffina aveva dipinto l'ex coinquilina come una persona immatura. In merito alla relazione con Edoardo Donnamaria, Goich aveva detto che si tratta di un'amore malato. In merito alla querelle tra i genitori di Antonella il Grande Fratello Vip 7, secondo lei gli autori non si sarebbero mai dovuti piegare alle loro richieste: gli autori avevano in mente di far entrare l'ex di Fiordelisi, ma venne fatto un esposto in procura con un divieto di avvicinamento.

Su Oriana Marzoli invece, Wilma Goich aveva riferito che per colpa sua Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Reality Show.