Botta e risposta a distanza tra Giulia Cavaglià e Sara Shaimi, entrambe ex troniste di Uomini e Donne. Tutto è partito da una segnalazione della prima che ha sostenuto di aver perso l'aereo per soli tre minuti di ritardo. In un commento, Shaimi ha criticato la "collega" sostenendo che è imbarazzante augurare a un'azienda di fallire visto che dà molti posti di lavoro.

Lo sfogo di Giulia

Nella giornata di domenica 23 aprile, Giulia Cavaglià ha postato alcune stories in cui ha criticato il modus operandi di un'azienda aerea low cost. L'ex tronista ha riferito di essere stata allontanata dall'imbarco solamente per aver fatto tre minuti di ritardo.

A tal proposito ha riferito di aver chiesto le generalità all'hostess di terra per prendere dei provvedimenti. Tuttavia, l'operatrice si sarebbe rifiutata di dare le sue generalità.

A quel punto, Giulia Cavaglià ha augurato all'azienda di andare fallita, visto il trattamento riservato ai passeggeri.

La reazione di Sara Shaimi

Ovviamente, lo sfogo di Giulia Cavaglià non è passato inosservato sui social. Tra i vari utenti che hanno deciso di esprimere un parere sulla vicenda c'è stata anche Sara Shaimi. Come riportato da Amedeo Venza, l'ex tronista di Uomini e donne ha pubblicato un commento in cui ha criticato duramente la "collega". Sara, senza peli sulla lingua, ha scritto: "Sperare che una compagnia chiuda è alquanto imbarazzante".

Poi ha aggiunto: "La gente ormai non lavora e pensa che nessuno voglia lavorare". Shaimi ha precisato che la compagnia aerea citata da sette anni dà lo stipendio a lei ed altri suoi colleghi. In merito al rifiuto della hostess di terra di fornire le sue generalità, Sara Shaimi ha precisato che non hanno nulla a che fare con la compagnia aerea.

Inoltre, le hostess sono tenute a seguire un protocollo: "Se hanno un supervisore non chiudono un occhio".

L'ex tronista ha sentito suo lo sfogo di Giulia Cavaglià perché è una hostess.

Il commento di alcuni utenti sulla vicenda

Sui social, lo sfogo di Giulia Cavaglià è stato oggetto di discussione. Da un lato c'è chi si è schierato dalla parte dell'ex tronista di Uomini e Donne, mentre dall'altro c'è chi l'ha criticata duramente, come Sara Shaimi.

Un utente ha sostenuto che le compagnie low cost non sono più affidabili rispetto al passato. Al contrario, un altro utente ha precisato che le regole vanno rispettate e quindi ha fatto presente che l'hostess di terra ha applicato solo il regolamento. Un altro utente invece ha riferito di avere avuto i brividi quando ha sentito augurare il fallimento ad un'azienda che fornisce moltissimi posti di lavoro. Infine, c'è chi ha spezzato una lancia a favore di Giulia Cavaglià, sostenendo che per pochi minuti si poteva chiudere un occhio.