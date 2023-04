Continuano a trapelare nuovi interessanti retroscena sulla finale del Grande Fratello Vip: in queste ore, ad esempio, sui social network sta circolando un video che mostra le offese ricevute da Oriana da alcune fan di Antonella e Nikita. La venezuelana non ha replicato, ma gli insulti che le "Donnalisi" e le "Nikiters" le hanno rivolto sono stati pubblicati e hanno suscitato l'indignazione del web.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Nikita ha vinto il Grande Fratello Vip 7 e il merito potrebbe essere anche delle fan di Antonella: per tutta la settimana, infatti, l'influencer ha invitato i "Donnalisi" a votare per la sua amica e i risultati le hanno dato ragione.

Mentre le due ragazze festeggiavano per il traguardo raggiunto, alcune loro sostenitrici non hanno perso l'occasione per punzecchiare la seconda classificata: in un video che sta facendo il giro della rete, infatti, si vedono alcune persone del pubblico rivolgersi in modo poco educato a Oriana.

"Un beso, ha vinto lei", "Rassegnati", "Str...", "Buon rosicamento", "Fallita, fai schifo", questi sono solo alcune delle offese che le sostenitrici di Fiordelisi e Pelizon hanno fatto alla venezuelana che è stata battuta nonostante fosse la favorita della vigilia.

La reazione della finalista del Grande Fratello Vip

Come si vede nel filmato che le sue fan hanno condiviso sul web per denunciare quello che è successo alla fine della puntata del 3 aprile, Oriana non ha replicato agli insulti di "Donnalisi" e "Nikiters".

La venezuelana ha preferito concentrarsi sull'affetto che tutto il resto del pubblico le stava dimostrando appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip: a placare gli animi delle ragazze in questione, ci ha pensato la sicurezza del programma.

L'atteggiamento che queste persone hanno avuto dopo la vittoria di Nikita, non è piaciuto a moltissimi spettatori del reality-show, anche perché Oriana non si era rivolta in nessun modo a loro e quindi non meritava offese così pesanti e parole così irrispettose.

Antonella non si è ancora esposta per commentato quanto è accaduto, anzi nelle ultime ore ha ringraziato più volte le sue sostenitrici per l'amore che hanno dimostrato sia a lei che all'amica Pelizon, portandola sul gradino più alto del podio.

I racconti dal backstage del Grande Fratello Vip

Gli insulti di alcune fan a Oriana, non sono l'unico spunto di discussione che ha offerto il post finale: in questi giorni, infatti, si è parlato tanto anche di un acceso diverbio che avrebbero avuto Micol e Antonella dietro le quinte.

Biagio D'Anelli ha raccontato che le due concorrenti sarebbero state divise dai presenti poco prima che scoppiasse una rissa.

Sempre nel backstage, una spettatrice avrebbe notato un insolito scambio di affettuosità tra due protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip: Antonella e Antonino si sarebbero abbracciati e sorrisi per tanto tempo, il tutto all'insaputa di Edoardo che quella sera non poteva essere in studio.

Questo gossip, però, sembra non aver turbato la serenità della coppia che il pubblico ha ribattezzato "Donnalisi": a mezzanotte, infatti, è uscita la canzone che Donnamaria ha scritto per la fidanzata, una dichiarazione d'amore che ha commosso tutti i sostenitori di questo rapporto così discusso e altalenante.

Restando sul fronte coppie, anche tra Oriana e Daniele procede tutto a gonfie vele: i due hanno trascorso la prima giornata da persone "libere" e l'hanno documentata su Instagram con foto e dolci video che hanno fatto felici le tante persone che hanno sempre creduto in loro.