Dopo 44 puntate per un totale di 197 giorni, Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella triestina ha battuto nell'ultimo atto del Reality Show Oriana Marzoli, nella puntata conclusiva del programma di ieri, lunedì 3 aprile 2023. Insieme alle due ragazze sono arrivati in finale Micol Incorvaia, Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi. L'ultimo finalista è stato Alberto De Pisis che ha sconfitto al ballottaggio Milena Miconi. La serata è stata contraddistinta da tanti televoti: Alberto ha avuto la meglio su Giaele mentre, successivamente Oriana ha vinto contro Edoardo Tavassi; in seguito Pelizon ha battuto Micol prima di ritrovarsi contro Marzoli.

L'ingresso in studio di Oriana e Nikita Pelizon

Alfonso Signorini ha fatto entrare nello studio Nikita Pelizon ed Oriana Marzoli per decretare la vincitrice del programma. Le due ragazze, visibilmente emozionate, hanno abbracciato il conduttore del reality show. "Il pubblico è per voi, vi ama", ha affermato Alfonso per sottolineare le urla di incitamento degli spettatori presenti. "Io credo che questa sera noi abbiamo fatto tante chiacchiere. Ci siamo emozionati ma ora anche il pubblico a casa vuole vivere insieme a noi l'emozione più grande", ha detto Signorini tenendo per mano Nikita ed Oriana per poi aggiungere: "Tutte e due protagoniste, tutte e due regine", "Vinca la migliore ma avete vinto tutte e due".

La vittoria di Nikita su Marzoli

Alfonso ha indicato la postazione dove sistemarsi alle due finaliste e ha chiuso il televoto flash. "Nikita e Oriana, è arrivato il momento. Il Grande Fratello vuole un'unica vincitrice. La sola che salirà su quel podio si porterà a casa una bella vittoria non solo morale ma anche economica", ha detto il conduttore, spiegando che il premio è di 100 mila euro d cui 50 mila devoluti in beneficienza.

Dopo circa un minuto di suspence, Signorini ha decretato che il pubblico ha scelto Nikita Pelizon come vincitrice del GF Vip 7. Immediatamente la modella è stata travolta dagli abbracci di alcuni suoi ex compagni come Antonella Fiordelisi, Sarah Altobello, Attilio Romita, Amaurys Perez, George Ciupilan, Charlie Gnocchi ed ha gridato: "Grazie angeli".

Nikita incontra la sua famiglia

Non solo la vittoria del reality show ma anche un momento emozionante nel corso della diretta per Nikita Pelizon. Ad attendere la triestina in giardino ci sono stati, infatti, sua madre Sabrina e suo padre Mauro. "Sei stata bravissima", ha affermato la mamma emozionata, complimentandosi con Nikita per come ha affrontato questa avventura: "Sono sicura che la tua vita cambierà completamente". Successivamente sono giunti anche Raffaele e Jessica, i fratelli. "Era un mio sogno di vita riuscire a radunare tutti quanti", ha esclamato la gieffina.