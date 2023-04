L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 è confermato anche nel corso della prossima stagione televisiva Rai 2023/2024 con i nuovi episodi in prima visione assoluta.

Ancora una volta, infatti, la soap verrà trasmessa nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1. Al centro dell'attenzione nella nuova stagione della soap, secondo alcune ipotesi ancora non confermate da alcuna anticipazione, potrebbe esserci l'uscita di scena dal cast di Ezio Colombo.

Veronica nei guai con Ezio nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni legate al finale de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Ezio si ritroverà a fare i conti con delle amare verità sul conto della sua compagna Veronica, che lo metteranno a dura prova.

L'uomo, infatti, si renderà conto che la sua promessa sposa ha sempre saputo tutto in merito al tradimento che si è consumato alle sue spalle con Gloria, ma ha taciuto pur di non perderlo. Inoltre Ezio scoprirà che c'è lei dietro la decisione repentina di Gloria di abbandonare Milano e trasferirsi in America da sua figlia Stefania.

Ezio potrebbe chiudere con Veronica e cambiare vita ne Il Paradiso 8

Ebbene, tale scoperta metterà a durissima prova Ezio, il quale si renderà conto che è inutile continuare a mentire su quelli che sono i sentimenti che realmente prova nei confronti della sua ex moglie.

Nel corso delle ultime puntate di questa settima stagione, l'uomo deciderà di confessare a Veronica i suoi dubbi sulla loro relazione, mettendo tutto in discussione.

Il colpo di scena, però, potrebbe esserci con l'inizio delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, quando Ezio potrebbe maturare la decisione di andare via definitivamente da Milano. Non si esclude che, terminata l'estate, Ezio potrebbe rendersi conto di provare un sentimento forte nei confronti di Gloria, tale da spingerlo a lasciare la sua città e la sua attività per trasferirsi in America.

Ezio potrebbe trasferirsi da Gloria e Stefania ne Il Paradiso delle signore 8

Sebbene non ci sia alcuna conferma ufficiale in merito non si esclude, quindi, che la nuova stagione della soap possa segnare la parola fine nella relazione tra Ezio e Veronica.

L'uomo potrebbe decidere così di chiudere definitivamente questo rapporto e trasferirsi in America per stare assieme alla sua ex Gloria e a sua figlia Stefania.

Una scelta che permetterebbe alla coppia di vivere la propria storia d'amore, dopo che erano stati costretti a separarsi per evitare che Gemma e Veronica affrontassero da sole il periodo complicato della gravidanza della ragazza.