Le anticipazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore rivelano che ci saranno grandi novità e nuovi colpi di scena nel 146° episodio che sarà trasmesso lunedì 17 aprile su Rai 1. Grazie al promo trasmesso in tv subito dopo la fine dell’episodio di venerdì 15 aprile, è possibile intuire cosa accadrà.

Mentre la famiglia Colombo-Zanatta è alle prese con i preparativi del matrimonio di Gemma e Roberto che si terrà a maggio, Tancredi sembra aver ritrovato la felicità coniugale. Intanto Umberto Guarnieri sospetta che sia successo qualcosa di ad Adelaide di Sant’Erasmo e cerca di estorcere informazioni dal maggiordomo Italo.

Il Paradiso delle Signore 7, promo episodio del 17 aprile: Tancredi ringrazia Marco

Nel promo del 146° episodio di questa stagione de Il Paradiso delle Signore, in programma lunedì 17 aprile su Rai 1, emerge che Veronica vorrebbe organizzare un matrimonio in grande stile ma la figlia Gemma perde le staffe, insistendo di voler una cerimonia intima, per poche persone.

Nel frattempo, Tancredi di Sant’Erasmo aggiorna Marco su ciò che è successo tra lui e Matilde in questi ultimi giorni. Con gli occhi commossi, l’imprenditore ringrazia il fratello minore per non aver spifferato il loro segreto a Matilde e per averlo aiutato a ritrovare la serenità interiore e coniugale. Il giovane giornalista, però, non sembra essere molto convinto delle parole di Tancredi.

Vittorio preoccupato per Roberto

Poi Vittorio Conti ha un confronto con Roberto Landi, quest’ultimo spiega per l’ennesima volta al suo migliore amico uno dei principali vantaggi legali del matrimonio con Gemma. 'Sposandomi avrò la copertura che mi permetterà di frequentare Mario senza problemi', afferma con molta convinzione il giovane creativo de Il Paradiso delle Signore.

In questa scena, però, si nota che il signor Conti è afflitto per la situazione che sta vivendo il suo migliore amico.

Mentre va avanti il finto corteggiamento tra Francesco Rizzo e Clara Boscolo, Alfredo Perico rivela a Irene Cipriani che i suoi genitori non vedono l'ora di conoscerla, ma la capocommessa non è convinta di fare questo passo.

Umberto mette alle strette Italo: Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni del 17 aprile

A villa Guarnieri ci sarà un confronto tra Umberto e Italo Marsili. Il commendatore, preoccupato per la prolungata assenza di Adelaide e per le bugie che quest’ultima ha raccontato a tutti, chiede al maggiordomo dove si trova realmente la contessa. 'Non comprendo di cosa stia parlando', risponde il maggiordomo, fingendo di essere spaesato. Il signor Guarnieri, però, non abbocca alla sua farsa e lo mette alle strette: 'Lei lo sa benissimo di cosa sto parlando, perché Adelaide le racconta praticamente tutto'.

Anche Marcello Barbieri è molto preoccupato per la misteriosa scomparsa della contessa di Sant'Erasmo.

Durante una conversazione con Ludovica, il giovane le rivela che farà qualsiasi cosa per trovare Adelaide e riportarla a Milano.

Infine, il promo si conclude con l'incontro tra Marco e Gemma, nel quale il giornalista rivela alla sua ex fidanzata di aver ascoltato i suoi consigli in merito al suo rapporto travagliato col fratello Tancredi: 'Ti prometto che sarò debitore a vita'.