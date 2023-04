Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire dal mese di giugno, dove ci sarà spazio per il debutto di una nuova soap opera che arriverà nella fascia del pomeriggio. Si tratta de La Promessa, una nuova soap spagnola che dopo aver ottenuto un grande successo in patria, si appresta a conquistare il pubblico italiano.

Andrà avanti, invece, l'appuntamento con Terra Amara, anche se ci sarà una variazione di programmazione rispetto alla scorsa estate.

La Promessa nuova soap: cambio programmazione Mediaset giugno 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di giugno, riguarderà l'appuntamento con Uomini e donne che, come da tradizione, andrà in pausa per il periodo estivo.

Con l'uscita di scena di Maria De Filippi dalla fascia del daytime pomeridiano, ci sarà spazio per il debutto di una nuova soap.

Stando a quanto apprende Blasting News, Mediaset ha acquistato i diritti per la messa in onda de La Promessa, la nuova soap opera iberica che in questi mesi ha registrato numeri da record in Spagna. La messa in onda della soap opera è prevista nella fascia del pomeriggio, nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:00 circa.

Terra Amara non si allunga: cambio programmazione Mediaset giugno

E così, dopo il successo di Una Vita e de Il Segreto (entrambe giunte a conclusione) Mediaset tornerà a puntare su un prodotto spagnolo nella fascia del pomeriggio, con la speranza di poter ottenere il successo degli altri due prodotti delle precedenti stagioni televisive.

Per quanto riguarda, invece, la messa in onda di Terra Amara, l'appuntamento con la soap opera turca proseguirà nello slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45. Contrariamente a quanto è accaduto lo scorso anno, non ci saranno delle puntate più lunghe della soap turca, la quale non occuperà lo slot orario del pomeriggio per un'ora.

Avanti un altro prosegue in replica nella programmazione Mediaset di giugno

E poi ancora, per quanto riguarda la fascia del preserale, durante il periodo estivo sono previste le repliche delle passate stagioni di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

Il prodotto, complici gli ottimi ascolti che ha già registrato in replica nella passata stagione televisiva estiva (con una media superiore al 18-19% al giorno), sarà nuovamente riproposto nel daytime feriale e festivo della rete ammiraglia Mediaset.

A Bonolis, quindi, spetterà il compito di sfidare le puntate inedite di Reazione a catena, condotto da Marco Liorni nel preserale di Rai 1.