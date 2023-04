Le nuove anticipazioni de Il paradiso delle signore 7, in programma dal 17 al 21 aprile 2023 in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio per i primi dubbi di Roberto sul legame tra Gemma e Marco.

Intanto Umberto finirà per spiazzare tutti, compresa la sua amata Flora, nel momento in cui annuncerà di voler mettersi sulle tracce della sua ex compagna Adelaide, sparita misteriosamente nel nulla.

Roberto dubita su Marco e Gemma: anticipazioni Il Paradiso 17-21 aprile

Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, previste nella settimana fino al 21 aprile 2023, rivelano che Roberto noterà il coinvolgimento tra Marco e Gemma e resterà profondamente colpito.

Il giovane Landi si renderà conto del fatto che tra i due vi è ancora un feeling speciale, quasi come se non avessero mai smesso di stare insieme.

Un atteggiamento che non passerà inosservato agli occhi del giovane Landi, pronto a convolare a nozze con Gemma in quello, che tuttavia si preannuncia solo un matrimonio di facciata, dato che i due non sono innamorati per davvero.

Cosa succederà a questo punto? Dopo aver notato il feeling speciale tra Gemma e Marco, Roberto deciderà di fare un passo indietro con le nozze?

Umberto spiazza Flora: anticipazioni Il Paradiso 17-21 aprile

In attesa di scoprirlo le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, previste nella settimana fino al 21 aprile, rivelano che ci sarà spazio anche per il giallo legato alle sorti della contessa Adelaide.

La donna farà perdere le tracce in maniera del tutto misteriosa e di punto in bianco nessuno saprà più che fine abbia fatto.

Una sparizione nel nulla che colpirà profondamente Umberto: il commendatore apparirà preoccupato per le sorti della sua ex compagna, motivo per il quale deciderà di mettersi subito all'opera per cercare di scoprire cosa sia successo.

Il commendatore finirà per spiazzare tutti: la più delusa da questa vicenda sarà la compagna Flora, la quale si ritroverà a dover fare i conti con questa decisione del suo promesso sposo.

Alfredo deluso da Irene: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 21 aprile

Le nuove anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 17 al 21 aprile 2023 rivelano che Alfredo resterà profondamente deluso dal comportamento di Irene.

La giovane venere si rifiuterà di partecipare alla cena organizzata per conoscere la famiglia del suo fidanzato: pur di non prendere parte a tale evento, finirà per inventarsi una scusa che non sarà gradita da Alfredo.

A quel punto il giovane magazziniere del negozio si sfogherà con Vito, mettendolo al corrente di quanto sta accadendo. Intanto Ludovica proverà a supportare Marcello, profondamente scosso dalla sparizione improvvisa della contessa.